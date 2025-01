Brutal accidente: Tráilero le destroza la pierna a motociclista sobre la Lechería-Texcoco

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- Un fatídico accidente se registró durante la madrugada de este lunes en las inmediaciones del municipio de Ecatepec, donde un motociclista resultó con lesiones de gravedad después de haber sido brutalmente atropellado por el conductor de un tráiler. Lo anterior tuvo lugar sobre la carretera Lechería-Texcoco y generó una fuerte movilización de los servicios de emergencia de la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades del Estado de México, este fuerte accidente se registró aproximadamente a las 22:00 horas del pasado domingo, donde el piloto de una motocicleta resultó con lesiones de gravedad después de este incidente registrado en la Colonia Santa Cruz Venta de Carpio, en las inmediaciones del municipio mexiquense, todo ello ante decenas de testigos que transitaban por la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por los testigos de los hechos, el motociclista transitaba sobre la carretera lechería-Texcoco con dirección a la zona de Tepexpan, sin embargo, a la altura del kilómetro 1.5, el tráiler lo realizó un corte de circulación al intentar girar, sin embargo, el conductor del vehículo en 2 ruedas no pudo frenar y se estampó directo contra la pesada unidad de carga, por lo cual salió proyectado contra el pavimento.

Accidente en Ecatepec, foto: especial

Los propios testigos de lo sucedido de inmediato solicitaron el apoyo de una ambulancia, así como de las autoridades locales. Por lo anterior arribaron elementos de la policía municipal de Ecatepec, así como paramédicos los cuales atendieron al joven y decidieron trasladarlo al hospital, ya que presentaba múltiples fracturas en la pierna izquierda. Será en las próximas horas cuando las autoridades mexiquenses den una actualización de su estado de salud.

En cuanto al conductor del tráiler, fue detenido por elementos de policía y trasladado al ministerio público, donde rendirá su declaración para deslindar responsabilidades. Cabe señalar que durante la madrugada por este accidente se registró un corte a la circulación en la carretera Lechería Texcoco, sin embargo, la mañana de este lunes todo circula con normalidad, por lo cual se pide a los automovilistas tomar precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de accidente.

Fuente: Tribuna