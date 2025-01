Detienen a peleador de artes marciales en Edomex; propinó brutal golpiza a su pareja

Calimaya, Estado de México.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle a un hombre llamado Jorge Osvaldo 'N', quien es investigado por el delito de violencia familiar cometido en agravio de su pareja sentimental, una mujer de 28 años de edad, a quien habría golpeado el pasado 3 de enero en el municipio de Calimaya.

De acuerdo con la indagatoria, el día de los hechos, la víctima, Dulce Melisa, y el ahora detenido se encontraban en su domicilio ubicado en la colonia Hacienda de las Fuentes, de Calimaya, donde este individuo la habría agredido físicamente, tras discutir con ella. Jorge Osvaldo 'N' presumiblemente golpeó a la víctima y la arrastró hacia el área de la sala, donde la habría amenazado con matarla, además de que le quitó su teléfono celular.

La mujer aprovechó un descuido de su agresor para buscar un teléfono y solicitar ayuda con sus familiares. Por ello, al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Calimaya, quienes arrestaron al probable implicado y lo presentaron ante el Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente y recabó datos.

Ayer domingo 5 de enero, el señalado, quien es peleador profesional de artes marciales mixtas, fue ingresado al Penal de la zona, donde la autoridad judicial determinará su situación jurídica. Cabe mencionar que aunque la denuncia fue iniciada por el delito de violencia familiar, la Fiscalía mexiquense solicitará a la autoridad judicial, la reclasificación a feminicidio en grado de tentativa en el momento correspondiente del proceso.

Este hecho violento fue hecho del conocimiento público a través de una publicación en redes sociales realizado este 5 de enero por Dulce María, donde muestra fotografías suyas con diversas lesiones en el rostro propinadas por Jorge Osvaldo 'N'.

Esta soy yo! No es fácil mostrarme así, pero es más difícil seguir callando. Durante mucho tiempo guardé en secreto el dolor físico y emocional que viví a manos de la persona que prometió cuidarme y amarme. Hoy decido alzar la voz, porque ya no quiero que el miedo me controle y porque sé que muchas mujeres están pasando por lo mismo en este momento", se lee en la publicación.