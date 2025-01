FGJE investiga aparición de narcomanta contra Natanael Cano y otros artistas; les dan protección

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante las últimas horas se volvió viral la noticia de que Natanael Cano, Javier Rosas y Tito Toberllino Jr. habían sido amenazados por integrantes del crimen organizado. Resulta que los nombres de los tres artistas aparecieron en una narcomanta que fue colgada en el cerco de una preparatoria de Hermosillo. Tras el hallazgo del mensaje amenazante, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició una carpeta de investigación.

Gustavo Rómulo Salas Chávez, titular de la FGJE, platicó con medios de comunicación en la capital de Sonora y confirmó que las autoridades sí encontraron la manta colgada por fuera de una escuela: "Apareció una manta en un plantel escolar en donde hay amenazas en contra de esta persona (Natanael) y de dos más, que entiendo están relacionados con un género musical conocido como corridos bélicos o corridos tumbados".

Te podría interesar Natanael Cano De shock: Dejan narcomanta en contra Natanael Cano y otros famosos de Sonora

El fiscal general del estado compartió que habían iniciado con una investigación y además buscaron a los cantantes amenazados para darles protección: "Se inició la carpeta de investigación correspondiente y se han dictado las medidas de protección que en derecho procedan para estas personas". Y añadió: "Estaremos pendiente de que se cumplan con el apoyo de diferentes instituciones de Seguridad Pública para evitar una agresión en contra de ellos".

Asimismo, Salas Chávez aclaró que la investigación no era contra Nata, Tito y Rosas: "No, no estamos iniciando en contra de ellos una carpeta por algún delito que pudieran haber cometido con las canciones, no estamos tratando de restringir la libertad de expresión a través de las canciones, quizá no podemos estar de acuerdo en el contenido de las mismas, pero no (los estamos investigando), no es eso".

La carpeta es para dar medidas de protección a estas personas y evitar que sean objeto de una agresión respecto de la amenaza directa en esa manta", agregó.

El fiscal indicó también que se pusieron a disposición de darle protección a Cano, pero señalaron que a los otros dos cantantes no los han logrado contactar. "No, la autoridad de oficio y por conocimiento lo hizo, nos acercamos a través de sus abogados (de Nata) y estamos buscando a los otros dos para darles las medidas de protección correspondiente". Finalmente, Gustavo Rómulo dijo que no es posible confirmar que el mensaje amenazante sea real, pero de igual manera buscan salvaguardar la integridad de la ciudadanía:

Hasta el momento no tenemos elementos que podamos afirmar que el contenido de esa manta pueda ser cierto, pero no por ello dejaremos de tomar las providencias respectivas para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en Hermosillo", finalizó.

Fuente: Tribuna