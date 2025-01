Interceptan a personal del Ejército en Costa Rica, Culiacán; confirman 3 sicarios abatidos

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante el transcurso de la mañana de este lunes 6 de enero de 2025, tres civiles armados fueron abatidos en un enfrentamiento armado contra elementos del Ejército Mexicano que se registraron en la sindicatura de Costa Rica, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa. La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, Verona Hernández Valenzuela, confirmó que los hechos violentos se suscitaron tras el hallazgo de dos cuerpos en la plaza principal del mencionado lugar.

La funcionaria estatal reveló que durante la jornada violenta también resultó otra persona lesionada, a la vez que el resto de los generadores de violencia lograron escapar del lugar. Hay que mencionar que en el lugar en el que fueron encontrados los cadáveres se colocó, además, un mensaje firmado por un grupo criminal. El reporte movilizó a los efectivos militares, quienes fueron atacados a balazos por un grupo de sicarios mientras circulaban por la carretera que se conecta al acceso principal a Costa Rica.

En el caso de Costa Rica, serían tres personas fallecidas y un lesionado. Al llegar el Ejército, fueron agredidos por grupos delincuenciales. Al repeler la agresión, tres civiles resultaron abatidos y una persona resultó herida, dándose a la fuga los civiles armados", contó la portavoz de la corporación policiaca.

De acuerdo con información proporcionada por el portal Los Noticieristas, las autoridades no lograron concretar ninguna detención, sin embargo, en el operativo se aseguraron armas largas, cargadores, chalecos tácticos y tres vehículos, entre ellos dos camionetas. Con respecto a los cuerpos abandonados en la sindicatura, Hernández Valenzuela aclaró que no se pudo constatar el hallazgo, pues cuando los uniformados llegaron estos ya no estaban.

Los mismos criminales se los llevaron al parecer, por lo que no se puede precisar la certeza de esa existencia. Hay videos, pero no se puede precisar por parte de la autoridad", mencionó la vocera de la SSP.

Trascendió que el narcomensaje que se encontró junto a los dos cadáveres estaba firmado por Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. De forma extraoficial se reportó que las víctimas presuntamente eran operadores de 'El Aquiles' y Los Rugratz.

Fuente: Tribuna