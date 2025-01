Pato Zambrano confronta a policías de Pesquería, Nuevo León; encañonaron a su esposa

Pesquería, Nuevo León.- Patricio Zambrano, mejor conocido como Pato Zambrano, denunció en redes sociales que Ninfa de León, su esposa, y parte de su equipo de trabajo sufrieron un encañonamiento por parte de elementos de la Policía Municipal de Pesquería, Nuevo León, en donde el regidor del Partido VIDA NL se encontraba realizando uno de sus recorridos para exponer las problemáticas del municipio liderado por el alcalde Francisco 'Cisco' Esquivel.

El excandidato a la alcaldía de Monterrey se encontraba en plena transmisión en vivo cuando recibió una llamada de sus colaboradores, quien le explicó que la camioneta en la que viajaba su pareja había sido detenida por efectivos policiacos, por lo que rápidamente se trasladó al lugar. Una vez en el punto referido, Ninfa se acerca hacia el político y le indica que presuntamente los policías la encañonaron, provocando así la molestia del servidor público.

En ese momento, Zambrano protagonizó un enfrentamiento verbal con los uniformados y en reiterada ocasiones preguntó el responsable de haber cometido el supuesto abuso policial con su cónyuge. En la grabación se aprecia que el activista social exige le exige explicaciones a los oficiales, los cuales fuero acusados de apuntar a la esposa del político con una ametralladora. Durante una entrevista con ABC, el regidor acusó al presidente municipal de Pesquería de actuar en represalias.

En él en vivo yo iba mostrando lo que me iba encontrando, y supongo que el alcalde no aguantó vara y quiso sacarme un susto y, pues resultó en esto, afortunadamente no hubo heridos".