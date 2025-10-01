Alcalde de Uruapan confirma muerte de 'El Gárgola', miembro del CJNG; esto se sabe

Uruapan, Michoacán.- El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, confirmó que un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido durante un ataque armado. El alcalde detalló que se trata de 'El Gárgola', considerado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como uno de los principales generadores de violencia en la región, aunque no proporcionó mayores datos sobre su identidad.

A través de redes sociales, el alcalde indicó que el supuesto criminal perdió la vida sobre la calle Plan de Ayala, en la colonia 28 de octubre, en un intercambio en el que dos agentes municipales resultaron lesionados. El edil informó que recibió denuncias ciudadana que involucran al fallecido en diferentes delitos como ejecuciones, robo de vehículos, extorsión y narcomenudeo. También se aclaró que los uniformados se encuentran fuera de peligro.

El día de ayer algunas páginas de noticias de desinformación empezaron a mencionar que el ejecutado era un joven estudiante de la Facultad de Agrobiología, por tal motivo les hacemos esta aclaración con la información que tenemos hasta el momento", se puede leer en el comunicado que difundió Manzo.

De igual manera, el denominado 'Bukele mexicano' constató que elementos de la Policía Municipal de Uruapan detectaron a los presuntos homicidas de 'El Gárgola', lo que derivó en una persecución y enfrentamiento que se extendió hasta el barrio de El Vergel. Finalmente, Manzo Rodríguez indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán inició con las investigaciones correspondientes sobre la muerte de este sujeto.

Confirman autoridades de Uruapan la muerte de principal generador de violencia en la región vinculado al CJNG.



Se trata de El Gárgola, quien fue ejecutado anoche en la colonia 28 de Octubre.



Se presume que estaba detrás de los homicidios, robo de vehículos y narcomenudeo. pic.twitter.com/0FMnRXuRsF — César Cabrera (@Ces_Cabrera_) October 1, 2025

Carlos Manzo y su lucha contra el narco

En medio de la ola de violencia que azota Uruapan, Carlos Manzo se ha destacado por su enfoque de seguridad que se basa en la confrontación directa contras los grupos criminales que operan en el municipio que gobierna. Desde hace varios años, el munícipe ha denunciado públicamente la colusión entre grupos criminales y autoridades locales, lo que le ha valido amenazas y atentados en su contra. La resistencia de Manzo no se limita a discursos, sino que ha encabezado operativos, convocado a foros ciudadanos y presionado al gobierno federal para que actúe ante la crisis de seguridad.

Hace más de un mes, luego de concretar la captura de René Belmontes Aguilar, alias 'El Rino' y/o 'El Chamuco', identificado como presunto jefe de plaza del CJNG en Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez solicitó el apoyo del Gobierno Federal y de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ante la presencia de hombre armados que intentaban ingresar al municipio de Uruapan.

#ULTIMAHORA Alcalde Carlos Manzo Emite ?? ALERTA ?? A La Población Tras Detención Inesperada Esta Tarde De Jefe De Plaza Del CJNG En Uruapan Y San Juan:



+Info uD83DuDC47https://t.co/JZNje3EF3i pic.twitter.com/GaaplOgtUG — Changoonga.com (@michangoonga) August 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui