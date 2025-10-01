Alerta en SLRC: Quedan atrapados bajo tierra dos trabajadores de obra; reportan muerte de uno

San Luis Río Colorado, Sonora.- Dos trabajadores de una empresa privada que estaban realizando maniobras en una obra de drenaje en San Luis Río Colorado (SLRC) quedaron atrapados bajo tierra debido a un derrumbe esta mañana de miércoles 1 de octubre; se habla de que uno de ellos habría muerto.

El accidente se registró en una obra de la calzada Monterrey y Santo Domingo, en la colonia Aviación, donde ambos trabajadores estaban a una profundidad de aproximadamente cuatro metros y de un instante a otro se registró el derrumbe. Según información de medios locales, tras quedar bajo tierra, los cuerpos de rescate lograron sacar a uno de ellos con vida y fue trasladado al hospital, desconociendo hasta el momento su estado de salud.

En estos instantes es sacado uno de los dos trabajadores atrapados bajo tierra en SLRC pic.twitter.com/0NOeyD0a9w — Alberto Sanchez (@sanchezmares85) October 1, 2025

El otro trabajador, según lo reportado, perdió la vida. Se dice que ambas personas pasaron más de 15 minutos bajo la tierra después de que colapsara una zanja en la que estaban trabajando. Tras recibir el reporte de alerta, acudieron el Cuerpo de Bomberos, la Policía Municipal y equipos de rescate de Protección Civil, quienes comenzaron con las maniobras para sacar a los hombres.

El Ayuntamiento de San Luis Río Colorado confirmó el fallecimiento del trabajador de la empresa mediante un comunicado en redes sociales. "El Gobierno Municipal lamenta profundamente el fallecimiento de una persona durante un accidente suscitado en trabajos de drenaje en la colonia Aeropuerto, a cargo de una empresa privada".

#Sonora | El Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, confirmó el fallecimiento de un trabajador que quedó bajo la tierra durante una obra de drenaje, en la colonia México, a cargo de una empresa privada durante la mañana de este miércoles 1 de octubre ??uD83DuDEA7



uD83DuDCF8 @sanchezmares85 pic.twitter.com/9RT8jtHqXO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 1, 2025

En el lugar también estuvieron presentes personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), quienes se coordinaron para las labores de rescate; también la empresa constructora para la cual trabajaban las dos personas implicadas en el accidente permaneció en el sitio para colaborar con las autoridades.

Se espera que más tarde las autoridades competentes informen sobre el estado de salud del otro trabajador rescatado que fue llevado al hospital, ya que de momento solo se conoce que está siendo atendido. Cabe destacar que el alcalde de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez, acudió personalmente al sitio del derrumbe.

Fuente: Tribuna del Yaqui