Arde vehículo en la salida norte de Ciudad Obregón; se movilizan cuerpos de emergencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este miércoles 1 de septiembre, un vehículo fue consumido por el fuego mientras circulaba sobre la Carretera Federal México 15, en el tramo norte de Ciudad Obregón. El percance provocó el despliegue de diversas corporaciones de seguridad y emergencia. El suceso ocurrió cerca del Centro de Reinserción Social (Cereso) y frente a las instalaciones de la Universidad Vizcaya de las Américas.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado es una vagoneta Ford Explorer, de color verde y modelo atrasado. Por causas que aún se investigan, el automóvil comenzó a incendiarse. La rápida reacción del conductor fue crucial, ya que logró orillar la unidad y detener su marcha en el acotamiento de la carretera, lo que permitió que los ocupantes pudieran descender y ponerse a salvo antes de que las llamas se extendieran por completo.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme, quienes implementaron las maniobras necesarias para sofocar el fuego. A pesar de su pronta intervención, el fuego causó daños irreparables en la vagoneta, la cual fue declarada como pérdida total. La zona fue asegurada por agentes de la Policía Municipal, así como por personal de la Guardia Nacional división Caminos, para controlar el tráfico y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) también estuvieron presentes. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el número de personas que viajaban en el vehículo, sus identidades o su estado de salud. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentaron en el sitio para iniciar las indagatorias correspondientes que permitan esclarecer el origen del incendio, el cual se presume pudo haberse debido a una falla mecánica.

La vagoneta terminó completamente calcinada tras el incendio

Fuente: Tribuna