Arrestan a excandidato del PT por simular su secuestro durante elecciones en Veracruz

Xalapa, Veracruz.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó sobre la detención de José Hernández Cayetano, quien fuera candidato a la presidencia municipal de Las Vigas de Ramírez por el Partido del Trabajo (PT) durante el reciente proceso electoral. La detención se llevó a cabo bajo la acusación de simulación de secuestro, un delito que habría sido cometido por el propio excandidato en pleno periodo de campaña.

La cronología de los hechos se remonta al pasado 8 de abril, cuando familiares de José, conocido en su localidad como 'El Juquilita', presentaron una denuncia ante la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS). Según su testimonio inicial, tras una reunión con simpatizantes, el entonces candidato no regresó a su domicilio. Poco después, afirmaron haber recibido llamadas telefónicas en las que se exigía el pago de un rescate

Ante esta situación se activaron los protocolos de investigación correspondientes. Apenas unas horas después, en la madrugada del 9 de abril, se reportó que Hernández Cayetano había sido liberado. Tras su aparición, el político optó por no emitir declaraciones públicas sobre lo sucedido, generando incertidumbre en torno al caso. Sin embargo, las diligencias realizadas por los agentes de la UECS arrojaron un giro inesperado.

Tras analizar las pruebas y seguir las líneas de investigación, la FGE concluyó que el secuestro nunca ocurrió. En un comunicado oficial emitido a través de sus redes sociales, la dependencia detalló que fue el propio político quien presuntamente planeó y ejecutó su falsa desaparición. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si hubo más personas involucradas en la simulación, incluyendo a su círculo cercano.

CANDIDATO PETISTA EN LAS VIGAS FUE REPORTADO COMO DESAPARECIDO Y LO HALLARON CON VIDA

Xalapa, Ver. José Hernández Cayetano, alias “Juquilita”, el aspirante del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Las Vigas de Ramírez, fue reportado como desaparecido desde el martes 8 de… pic.twitter.com/jEoIbNGiit — Libertad BajoPalabra (@lbajopalabra) April 10, 2025

En su momento, el secuestro de 'El Juquilita' generó una notable reacción política. Vicente Aguilar Aguilar, dirigente estatal del PT, se comunicó con la familia y enmarcó el suceso como un acto de violencia electoral. Aguilar afirmó que este era el tercer incidente de agresión contra un representante de su partido en Veracruz, recordando un ataque armado contra el precandidato de Mixtla de Altamirano, Crispín Hernández Sánchez.

Fuente: Tribuna