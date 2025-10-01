Asalto en Edomex deja sin vida al jefe del Sector Tlatelolco, José Jacinto Ponce Alfaro

Ciudad de México.- El pasado martes 30 de septiembre de 2025 perdió la vida en un intento de asalto José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC). De acuerdo con información extraoficial, el funcionario y su esposa fueron víctimas de unos sujetos a bordo de una motocicleta que intentaron despojarlos de su vehículo.

La noticia fue confirmada a primera hora de este miércoles por el titular de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, a través de su perfil de X (antes Twitter), donde también mencionó que están trabajando para capturar a los responsables de este crimen. Por su parte, los usuarios de la plataforma aprovecharon para señalar que la inseguridad en la República Mexicana cada vez es mayor.

De hecho, se dice que José Jacinto se encontraba en su día de descanso en el municipio de Chalco, Estado de México, cuando al salir de un negocio acompañado por su esposa fueron interceptados por los delincuentes. Estos exigieron que bajaran del vehículo, pero la víctima se negó y como consecuencia recibió varios disparos. Cuando al fin llegaron los paramédicos de la Cruz Roja ya no contaba con signos vitales.

En cuanto a su pareja, también policía de la dependencia antes mencionada, resultó herida y actualmente permanece hospitalizada. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su estado de salud. Asimismo, es necesario añadir que ya iniciaron las investigaciones, por lo que en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente y, en caso de que surjan más datos, los tendrás en TRIBUNA.

Lamento profundamente la pérdida de mi compañero José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector #Tlatelolco, en un cobarde ataque tras un intento de asalto ocurrido en el municipio de #Chalco, Estado de México.



Su esposa, compañera policía de la @SSC_CDMX y quien también resultó… pic.twitter.com/lXeKtSXhYr — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 1, 2025

De igual forma, Vázquez Camacho se comprometió a darle seguimiento al caso: "Este hecho no quedará impune; desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la @FiscaliaEdomex y la @SS_Edomex para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. A sus familiares y amigos les envío mis más sinceras condolencias y un abrazo solidario y fraterno", aseveró.

Fuente: Tribuna del Yaqui