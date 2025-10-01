Autoridades investigan tras localizar el cuerpo sin vida de un hombre en Empalme

Empalme, Sonora.- La mañana de este miércoles 1 de octubre de 2025 se localizó el cuerpo sin vida de un hombre de alrededor de 40 años, cuya identidad todavía es desconocida, en un área despoblada rumbo a la comunidad de El Tomatal, en el Valle de Empalme. De acuerdo con información extraoficial, el hallazgo fue realizado por personas que pasaban por el lugar, quienes de inmediato procedieron a comunicarse al número de emergencias 911.

Al sitio arribaron autoridades de los tres niveles de gobierno para resguardar la zona en espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes se encargarán del procesamiento de la escena. Por el momento ninguna fuente oficial se ha pronunciado sobre el asunto, por lo que en nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier dato que surja conforme pasen las horas.

Cabe recordar que el pasado lunes se reportó la desaparición de un hombre de 28 años mientras realizaba labores de buceo en el sector conocido como Las Playitas. Hasta el lugar acudieron diversas corporaciones para llevar a cabo la búsqueda de la víctima; entre los respondientes estuvieron elementos de Bomberos de Guaymas, especialistas en rescate acuático y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Se desconocen los motivos de su muerte

Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, el joven fue localizado sin signos vitales en el interior del mar. Una vez en la escena, Bomberos de Guaymas y paramédicos de la Cruz Roja colaboraron con las autoridades para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles, así como también la identidad del occiso.

El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra) cuenta con una serie de recomendaciones para evitar incidentes en playas o albercas. Entre las más relevantes destacan: no correr cerca de las áreas acuáticas, en caso de estar a cargo de un menor evitar clavados en zonas poco profundas o sin conocer la profundidad del agua, y no intentar recuperar objetos del fondo si no se tiene experiencia nadando.

