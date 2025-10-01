Cae responsable de brutal ataque con machete en Hermosillo; la víctima se hizo la muerta

Hermosillo, Sonora.- Un sujeto identificado como Ronaldo Arturo Ulises 'N', fue arrestado y vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado, cometido en contra de un masculino, en Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles que el crimen fue cometido el 5 de agosto de 2025, entre las 3:15 y las 3:20 horas.

El acusado, acompañado de dos personas más, arribó al domicilio de la víctima, de nombre Jesús Manuel 'N', en la colonia La Caridad, donde ingresaron de manera violenta y lo agredieron con armas tipo machete, con la intención de privarlo de la vida. La víctima sobrevivió al ataque gracias a que simuló haber muerto y, posteriormente, recibió auxilio inmediato por parte de terceros que lo trasladaron a un hospital de la ciudad.

Gracias a que recibió atención médica oportuna se evitó un desenlace fatal y pudo recuperarse. Durante la audiencia de continuación se celebró tras la ejecución de orden de aprehensión cumplida por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). El juez de control determinó la vinculación a proceso contra Ronaldo Arturo Ulises 'N', y ratificó permanecerá en prisión preventiva justificada como medida cautelar.

En otro caso reciente, un hombre llamado Rodrigo 'N', de 30 años de edad, por su presunta participación en el delito de robo con violencia. El imputado fue detenido y puesto a disposición de un juez, quien determinó su vinculación a proceso y le dictó prisión preventiva. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto, cuando un hombre de 67 años de nombre Mario 'N', solicitó un servicio de transporte digital en la colonia Las Granjas, de Hermosillo.

Su objetivo era trasladarse a otra zona de la ciudad para inspeccionar un vehículo que planeaba comprar. Rodrigo 'N' acudió al llamado en un automóvil sedán de la marca FIAT. Durante el viaje, la víctima realizó dos retiros de efectivo en distintos bancos, sumando un total de 87 mil 500 pesos. Después, el conductor alteró la ruta establecida y se desvió hacia la colonia Altares, donde presuntamente agredió físicamente al pasajero para despojarlo del dinero.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora