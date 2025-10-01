Capturan a joven de 21 años por asalto a tienda de Hermosillo; robó dinero y mercancía

Hermosillo, Sonora.- Keyvi Francisco y/o Kevin Francisco 'N', de 21 años de edad, fue detenido e imputado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) debido a su presunta responsabilidad en el delito de robo con violencia moral, cometido en un establecimiento comercial de Hermosillo. Los hechos se suscitaron el 9 de marzo de 2025, cuando el señalado, en compañía de otro sujeto, ingresó a una tienda de conveniencia.

Una vez dentro del local, los imputados se dirigieron al área de cajas y, mediante amenazas verbales y expresiones altisonantes dirigidas al empleado Juan Pablo 'N', lo intimidaron para desapoderarlo de 5 mil 417 pesos en efectivo y diversa mercancía producto de la venta. Esto sucedió en el bulevar Ignacio Salazar, entre República de Guatemala y República de Cuba, de la colonia Misioneros, al norte de la capital sonorense.

Ante el temor de ser agredido, el trabajador no opuso resistencia, lo que permitió a los ladrones retirarse del lugar con el botín. Durante la audiencia, el juez de control calificó de legal la detención del acusado, se le formuló imputación y se le impuso prisión preventiva justificada. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "reitera su compromiso de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de llevar ante la autoridad judicial a quienes atenten contra el patrimonio y la integridad de las personas".

FGJES formula imputación por el delito de robo con violencia en tienda de conveniencia en Hermosillo



Boletín completo: https://t.co/TQbZxGS8zU pic.twitter.com/ez1eNAUg0M — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 1, 2025

En otro caso reciente, un hombre llamado Rodrigo 'N', de 30 años de edad, por su presunta participación en el delito de robo con violencia. El imputado fue detenido y puesto a disposición de un juez, quien determinó su vinculación a proceso y le dictó prisión preventiva. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto, cuando un hombre de 67 años de nombre Mario 'N', solicitó un servicio de transporte digital en la colonia Las Granjas, de Hermosillo.

Su objetivo era trasladarse a otra zona de la ciudad para inspeccionar un vehículo que planeaba comprar. Rodrigo 'N' acudió al llamado en un automóvil sedán de la marca FIAT. Durante el viaje, la víctima realizó dos retiros de efectivo en distintos bancos, sumando un total de 87 mil 500 pesos. Después, el conductor alteró la ruta establecida y se desvió hacia la colonia Altares, donde presuntamente agredió físicamente al pasajero para despojarlo del dinero.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora