Capturan a mujer policía por homicidio en Acapulco; la investigan por nexos con el narco

Acapulco, Guerrero.- Una agente activa de la Policía Municipal de Acapulco, Guerrero, identificada como Ana 'N', fue arrestada y vinculada a proceso junto a otros dos individuos, Ricardo 'N' y Pedro 'N'. La Fiscalía General del Estado de Guerrero les imputa la presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido contra un hombre, cuyo cuerpo fue localizado el pasado mes de agosto a orillas del río La Sabana.

La decisión judicial se tomó durante la continuación de la audiencia inicial, donde el Ministerio Público presentó los elementos de prueba recabados durante la investigación preliminar. El juez de control consideró que las pruebas eran suficientes para presumir la participación de los tres imputados en el ilícito, por lo que dictó el auto de vinculación a proceso y estableció un plazo de 2 meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Según la carpeta de investigación, los hechos que se les atribuyen ocurrieron el 19 de agosto de 2025, en la colonia La Máquina, de Acapulco. En esa fecha fue encontrado sin vida el cuerpo de un hombre identificado como Luis 'N'. Las pesquisas posteriores condujeron a la identificación de los ahora imputados como probables partícipes en el crimen. La detención de los tres sospechosos se realizó los días 23 y 24 de septiembre como resultado de un operativo coordinado.

En esta acción participaron diversas corporaciones de seguridad, incluyendo personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal, en colaboración con la Fiscalía estatal. Como medida cautelar, el juez determinó que Ana 'N', Ricardo 'N' y Pedro 'N' deberán permanecer en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo mientras concluye el proceso judicial en su contra.

Nexos con el narco

Fuentes relacionadas con la investigación han señalado que una de las líneas de indagación explora la posible relación de Ana 'N', conocida con el alias de 'La Muñeca de la Mafia', con un grupo delictivo conocido como Los Rusos, presuntamente vinculado a una facción del Cártel de Sinaloa. No obstante, esta información forma parte de la investigación en curso y no ha sido confirmada oficialmente como un hecho probado.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco emitió un comunicado el 25 de septiembre en el que confirmó la detención de la agente adscrita a su corporación. La dependencia informó que ha iniciado un procedimiento administrativo interno a través de su Comisión de Honor y Justicia para determinar la situación laboral de la implicada. En el comunicado, la SSP de Acapulco aseguró su plena colaboración con la fiscalía, declarando que han proporcionado "la información necesaria para el desarrollo de la investigación".

Finalmente, la secretaría reafirmó su postura institucional de cero tolerancia a la corrupción y a la participación de sus elementos en actividades ilícitas. "Como lo hemos expresado y todo nuestro personal lo tiene claro: en esta Secretaría, quien traicione la confianza ciudadana y la responsabilidad del cargo que representa, enfrentará sin excepciones las consecuencias legales e institucionales correspondientes", concluyó el comunicado oficial.

Fuente: Tribuna