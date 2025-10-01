Chocó en el Valle del Yaqui: Muere mujer motociclista en hospital de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras días hospitalizada, María Guadalupe 'N', de 28 años de edad, perdió la vida la mañana de este miércoles 1 de octubre de 2025 en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón, Sonora. De acuerdo con la información recabada, la víctima murió a causa de la gravedad de las lesiones que presentó tras sufrir un accidente de tránsito, esto al momento en el que transitaba a bordo de su motocicleta en el sector de la localidad.

Trascendió que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:45 horas del pasado domingo 29 de septiembre, cuando la afectada se movilizaba sobre la calle Meridiano, entre 300 y 400, en las inmediaciones del Valle del Yaqui. En ese momento, la hoy occisa chocó contra un vehículo sedán de color blanco, situación que la dejó gravemente herida. Reportes indican que la fémina presentaba lesiones severas al nivel de la ingle de la pierna izquierda, así como en un rodilla y en uno de sus tobillos.

También se señaló que la joven motociclista era empleada de una conocida gasolinera y que conducía una Italika Ft 125, modelo 2018, color rojo y sin placas de circulación, cuando supuestamente se dirigía con rumbo a la comisaría de Pueblo Yaqui. La joven mujer circulaba de sur a norte en la calle 300 cuando se produjo la colisión que provocó un derrape sobre la cinta asfáltica. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana la auxiliaron en el lugar de los hechos.

Una vez estabilizada, los socorristas la trasladaron en primera instancia al Hospital IMSS Bienestar; sin embargo, se reportó su posterior ingreso a otra clínica del Seguro Social, en donde se confirmó su fallecimiento alrededor de las 10:00 horas de este miércoles. El día del accidente, agentes de Tránsito Municipal realizaron las primeras indagatorias en torno a este accidente de tránsito y elaboraron el Informe Policial Homologado (IPH) para presentarlo al Ministerio Público correspondiente.

Choque múltiple en Ciudad Obregón

En otro percance vial registrado la tarde de este miércoles en Ciudad Obregón, un conductor no alcanzó a frenar y provocó un efecto carambola tras impactar a otros dos vehículos frente al Estadio Tomás Oroz Gaytán, en las inmediaciones de la colonia Infonavit Yocujimari. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración en las unidades involucradas.

Fuente: Tribuna del Yaqui