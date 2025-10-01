Chofer arrestado: Interceptan tráiler cargado con armas largas en carretera de Sonora

Ímuris, Sonora.- Un individuo identificado como Óscar D. fue arrestado y formalmente vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de transporte de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. La medida fue dictada por un juez de control después de que elementos federales interceptaran un cargamento de armamento de alto poder en un tráiler que circulaba por el tramo carretero Hermosillo - Nogales.

El operativo se originó gracias a una denuncia anónima que alertó a las autoridades. En respuesta, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se posicionaron estratégicamente en el kilómetro 207 de la carretera federal México 15, en el municipio de Ímuris. En este punto, procedieron a marcar el alto al conductor de un tractocamión para realizarle una inspección.

Durante la revisión del vehículo, los agentes localizaron un compartimento donde se ocultaban 14 fusiles, cada uno con su respectivo cargador, así como cuatro culatas adicionales para este tipo de armamento. El conductor fue detenido en el acto y, junto con el arsenal asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF). Posteriormente, en la audiencia inicial, el fiscal presentó las prueba recabadas.

El juez de control calificó de legal la detención del sujeto e inició el proceso penal. Como parte de las medidas cautelares, el juez ordenó prisión preventiva justificada para Óscar D., lo que significa que permanecerá en reclusión mientras avanza el caso. Además, fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General de la República (FGR) continuará reuniendo pruebas para fortalecer la acusación.

Por otro lado, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron uno de los decomisos de droga sintética más importantes del año en el norte de Sonora. La acción resultó en la detención de dos personas y el aseguramiento de un cargamento de metanfetamina y fentanilo cuyo valor en el mercado ilícito supera los 300 millones de pesos, según estimaciones de las autoridades.

Fuente: Tribuna y FGR