Choque en Ciudad Obregón: Reportan carambola frente al Estadio Tomás Oroz Gaytán

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de las recomendaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los accidentes viales siguen a la alza en Ciudad Obregón y en los alrededores del municipio de Cajeme. La tarde de este miércoles 1 de octubre de octubre de 2025, un choque múltiple se registró frente al Estadio Tomás Oroz Gaytán, en las inmediaciones de la colonia Infonavit Yocujimari, en donde tres automóviles se vieron involucrados.

De acuerdo con reportes preliminares, el percance fue protagonizado por un vehículo Toyota Camry color blanco, que resultó con el frente completamente destruido, un Nissan Kicks de color tinto y un Chevy de color dorado. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas a causa del impacto, solamente se registraron daños materiales de consideración en las unidades implicadas. Autoridades se movilizaron hacia el lugar para atender la situación.

Según el testimonio de testigos oculares, uno de los automovilistas involucrados no consiguió frenar a tiempo y se estampó con los dos que se encontraban detenidos, ocasionando así una carambola. Agentes de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para desahogar el tráfico vehicular que se vio afectado sobre la calle Guerrero, además de realizar el peritaje correspondiente y elaborar el Informe Policial Homologado (IPH) para el deslinde de responsabilidades.

Uno de los conductores involucrados no alcanzó a frenar y ocasionó el choque múltiple.

Accidente múltiple en Ciudad Obregón

En otro hecho similar registrado la noche del pasado lunes 29 de septiembre en Ciudad Obregón, tres vehículos estuvieron implicados en un accidente múltiple, aproximadamente a las 23:00 horas (tiempo local), en el cruce entre las calles Chihuahua y Guerrero. Los primeros informes refieren que el suceso se originó por un automóvil que transitaba en sentido contrario, de sur a norte sobre la calle Chihuahua e impactó a dos carros más.

A pesar de lo aparatoso de la situación, personal de la Cruz Roja Mexicana arribaron a la zona para revisar a los ciudadanos involucrados y confirmaron que no había ningún lesionado. Testigos alertaron a las autoridades a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, por lo que elementos de la Policía Municipal de Cajeme y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron al llamado para realizar el respectivo peritaje.

El percance generó considerables daños materiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui