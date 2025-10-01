Código Rojo en Ciudad Obregón: Encuentran a interno del Cereso sin vida

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 1 de octubre por la mañana se realizó el hallazgo de un interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón sin vida, lo que generó la activación del Código Rojo y la movilización de las autoridades para comenzar con las investigaciones necesarias.

Según la información, se trata de un hombre de aproximadamente 50 años que fue encontrado sin vida en el ala sur del penal de Ciudad Obregón. Las causas del fallecimiento no se dieron a conocer, pero no se descarta que se trate de una muerte natural; sin embargo, para determinarlo es necesario que se realicen las pruebas al cuerpo. Lo anterior porque informes extraoficiales reportaron que los primeros dictámenes, al momento de revisar el cuerpo, indicaron que el interno presentaba lesiones que derivan de golpes, lo que pudo haber provocado su deceso. Pero esta información no está confirmada.

Al lugar de los hechos acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) que dio inicio a una investigación formal para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias que rodean la muerte del interno. Se espera que en los próximos días se den a conocer los resultados de los peritajes forenses en la medida en que las investigaciones lo permitan. De parte de las autoridades penitenciarias de Sonora todavía no hay información dada a conocer.

Cabe señalar que el pasado 9 de septiembre se reportó la muerte de otra persona interna del Cereso, presuntamente a causa de golpes, aunque inicialmente se había hablado de que sufrió un infarto.

Septiembre termina con 20 homicidios

En otras noticias del género policiaco, el mes de septiembre en Ciudad Obregón terminó con 20 homicidios dolosos, de acuerdo con reportes de periodistas. Esto representa una disminución en comparación con el mes de agosto, donde se registraron 47 asesinatos. Según los registros, en septiembre de 2024 se tuvo el mismo número de víctimas, por lo que no representa alguna variación. En este mes de septiembre de 2025 también se tuvo el hallazgo de un cráneo en la colonia Luis Donaldo Colosio, esto el pasado 19 de septiembre.

