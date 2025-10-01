Conductora provoca accidente y lesiona a joven motociclista al norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Los accidentes de tránsito siguen a la orden del día en Ciudad Obregón, Sonora, a pesar de las recomendaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La mañana de este miércoles 1 de octubre de 2025, un nuevo percance de este tipo se registró en la zona norte de la localidad, más específicamente en el cruce de las calles Morelos y 5 de Febrero, en donde se vieron involucrados una motocicleta y una camioneta Hyundai de color gris.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente vial ocurrió a las 08:00 horas de este miércoles y dejó lesionado a un joven motociclista, de entre 16 y 17 años de edad aproximadamente. Según versiones extraoficiales, la conductora de la camioneta no respetó el alto correspondiente e impactó la unidad ligera, dejándole el frente totalmente destruido y al afectado tendido sobre el pavimento con múltiples lesiones en el cuerpo.

Trascendió que el menor transitaba sobre la calle Morelos, vialidad que cuenta con preferencia en esa intersección, cuando se produjo el choque provocado por la conductora. Hasta el lugar arribó personal de la Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios a la víctima, aunque no se especificó si tuvo que ser trasladado a un hospital. Elementos de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para realizar el deslinde de responsabilidades y desahogar el paso vehicular en la zona.

El motociclista resultó lesionado a causa del percance vial.

Choque en la calle Durango y No Reelección

En otro caso similar registrado la tarde del lunes 29 de septiembre, un accidente de tránsito se suscitó en el primer cuadro de Ciudad Obregón. De acuerdo con el reporte extraoficial, un automóvil sedan de la marca Honda, color gris, se desplazaba de norte a sur por la calle Durango, pero no respetó el respectivo señalamiento de alto y embistió a un motociclista que circulaba de oriente a poniente sobre la avenida No Reelección.

Derivado del percance, el conductor de la motocicleta, de quien se dijo era repartidor de plataforma, resultó lesionado y tuvo que ser atendido por paramédicos en el lugar de los hechos. Los socorristas trasladaron al perjudicado a un hospital de la localidad para recibir atención médica, mientras que agentes de Tránsito Municipal se encargaron del peritaje correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui