Confirman inocencia de chofer en accidente de Tijuana donde murió una madre huatabampense

Tijuana, Baja California.- Una joven madre conmovió a los internautas después de fallecer tras un terrible incidente, al exponerse al peligro para salvar la vida de su hija de dos años. Como informamos en TRIBUNA, los hechos ocurrieron el pasado lunes 29 de septiembre de 2025 en la colonia Urbi Villa del Prado, en Tijuana, y se comenzó a difundir un video del instante de la tragedia.

Todo inició cuando una mujer identificada como Dulce María, de 24 años, llevaba a su lado a la menor, quien lamentablemente se soltó de su mano para cruzar la calle. Al percatarse de la situación, la mujer se lanzó para protegerla y fue arrollada por un camión. La pequeña logró sobrevivir con algunas lesiones, pero su madre, quien recibió el mayor impacto, falleció en el hospital.

El conductor de la unidad fue identificado como David Antonio y detenido por la Policía Municipal de Tijuana, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Sin embargo, se confirmó que el sujeto fue liberado al corroborarse que no era responsable del accidente. Es importante mencionar que, antes de esto, algunos ciudadanos realizaron protestas en apoyo al detenido.

David quedó en libertad antes de que transcurrieran las 48 horas que establece la ley para determinar la responsabilidad en el hecho. Por lo pronto, el aludido no se ha pronunciado sobre el tema, aunque estaremos atentos a cualquier avance relacionado con la noticia. En redes sociales se ha iniciado una campaña para apoyar económicamente a los familiares de Dulce María, con el fin de que su cuerpo sea trasladado a su lugar de origen, Huatabampo, Sonora.

#Tijuana uD83DuDCF9

Madre se lanza para salvar a su hija de ser atropellada por un camión escolar.



Su hija de apenas dos años de edad corrió hacia la vialidad cuando circulaba la pesada unidad y por instinto, la madre, de 25 años e identificada como Dulce, alcanzó a empujarla para… pic.twitter.com/DVgU8Nh9ll — Berenice (@BereniceDiazG) September 30, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui