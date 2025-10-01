Desaparece en Cajeme la joven Melany Lizbeth Ramos López, de 17 años; se activa búsqueda

Cajeme, Sonora.- En Sonora continúan las desapariciones de jóvenes, pues con frecuencia la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) activa la Alerta Amber para dar con el paradero de personas extraviadas. En este tema también participa la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora, la cual el pasado 30 de septiembre difundió en sus fuentes oficiales la búsqueda de una adolescente.

La institución encargada de investigar este tipo de situaciones confirmó que el pasado 24 de septiembre fue vista por última vez la joven de 17 años identificada como Melany Lizbeth Ramos López, en el municipio de Cajeme, Sonora. Es necesario mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la zona exacta de la ciudad en la que pasaron los hechos.

En cuanto a sus datos generales, Melany Lizbeth nació el 13 de noviembre de 2007, es mexicana, de piel morena clara, cabello castaño oscuro, largo, medio y ondulado. Tiene boca pequeña y labios delgados. Sus ojos son cafés y grandes, su complexión es delgada, mide aproximadamente 1.60 metros y pesa alrededor de 55 kilos. Como seña particular, cuenta con un lunar en el lado derecho de la nariz.

Ficha de búsqueda

En otro caso, también se solicita ayuda para dar con el paradero de Paula Guadalupe Molina Acosta, de 26 años, vista por última vez el 31 de julio de 2025 en el Poblado Miguel Alemán, una comisaría perteneciente a la ciudad de Hermosillo. Paula Guadalupe tiene tatuajes en el antebrazo derecho con la imagen de unos ojos y el nombre Alma, así como otro en el hombro derecho con la imagen de la Santa Muerte.

Ante cualquier información sobre estas desapariciones, se pide comunicarse al número único de emergencias 911 o bien al teléfono 662 229 7369. Otra alternativa es el correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx o las redes sociales en Facebook y X (antes Twitter), donde se pueden encontrar como @ComisionSonora. Se recuerda que ya no es necesario esperar entre 24 y 72 horas para reportar la desaparición de un ser querido.

Fuente: Tribuna del Yaqui