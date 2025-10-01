Detenido en Nogales por romper orden de alejamiento y amenazar de muerte a su madre

Nogales, Sonora.- Un hombre de 39 años de edad fue puesto bajo arresto por parte de elementos de la Policía Municipal de Nogales durante la madrugada de este miércoles 1 de octubre, después de presuntamente incumplir una orden de alejamiento y proferir amenazas en contra de su madre en la colonia Jardines del Bosque. El individuo, identificado como Cristian 'N', fue detenido en el exterior del domicilio de la denunciante.

Los hechos sucedieron alrededor de las 4:11 horas, cuando la madre del sujeto realizó una llamada a la línea de emergencias 911 para solicitar la presencia de autoridades. Según informó, su hijo se encontraba fuera de su vivienda exigiendo el acceso de manera agresiva, a pesar de tener una prohibición legal para acercarse a ella. Al arribar al lugar, los agentes municipales encontraron al señalado en un visible estado de alteración.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el hombre gritaba insultos y lanzaba amenazas de muerte hacia el interior de la residencia, mientras sostenía piedras en las manos, lo que representaba un riesgo inminente para la integridad de la residente. Dada la situación de flagrancia y el incumplimiento de una medida cautelar, los oficiales procedieron con la detención inmediata del sujeto, siguiendo los protocolos de seguridad.

Durante la entrevista con la parte afectada, esta confirmó que existía una orden de protección vigente en contra de su hijo, emitida por un juez como consecuencia de antecedentes de violencia familiar. Dicha documentación fue integrada al informe policial para dar sustento legal a la acción. Tras su aseguramiento, Cristian 'N' fue trasladado y puesto a disposición del Centro de Atención Temprana de la Fiscalía, donde se determinará su situación jurídica.

Fuente: Tribuna