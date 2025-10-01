Don Juan sufre accidente cuando iba en su bicicleta y fallece en hospital de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Mientras recibía atención médica en el área de urgencias del Hospital General de Los Mochis, un adulto mayor perdió la vida tras haber sido víctima de un atropellamiento en el sector poniente de la ciudad. De acuerdo con los primeros informes, el hoy occiso se movilizaba a bordo de su bicicleta cuando fue atropellado por un motociclista el pasado lunes 29 de septiembre de 2025, en el ejido México.

Según datos proporcionados por el portal de noticias Línea Directa, la víctima mortal fue identificada como Juan 'N', de 84 años de edad y con domicilio en el mencionado ejido. Trascendió que el octogenario se movilizaba en dirección a oriente sobre la calle Armando Guerrero; sin embargo, al momento de llegar a la intersección con la calle Sinaloa, presuntamente intentó dar vuelta con dirección al sur sin percatarse del camino.

Fue en ese momento que el joven motociclista, quien transitaba en dirección al sur, se encontró con el hombre de la tercera edad, a pesar de que trató de esquivarlo. Ambos cayeron al suelo y derraparon varios metros, pero fue don Juan el que se llevó la peor parte. Al ser un accidente en el que una persona perdió la vida, el caso pasó a manos del área de investigación de la Vicefiscalía Regional de Justicia Zona Norte, quien hará el deslinde de responsabilidades.

Ante esto, testigos pidieron ayuda marcando al número de emergencias 911 y acudieron rápidamente socorristas de la Cruz Roja, quienes observaron que el hombre estaba inconsciente, por lo que lo trasladaron al Hospital General de Los Mochis para que ingresara al área de emergencias", explicó el medio anteriormente citado.

Violento cierre de septiembre en Sinaloa

Derivado de los hechos delictivos registrados durante el martes 30 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa contabilizó cuatro personas asesinadas, cuatro privaciones de la libertad y 12 vehículos robados. En su informe diario, la dependencia estatal indicó que inició dos carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, esto por el asesinato de cuatro civiles ocurridos en la ciudad de Culiacán.

