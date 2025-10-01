Dos hermanos pierden la vida en Lomas de San Isidro; suman tres asesinados en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La noche de este pasado martes 30 de septiembre de 2025 se registró un ataque armado en una vivienda del fraccionamiento Lomas de San Isidro, al sur de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, en la calle Constituyente Emiliano García y Feliciano García Peraza se reportaron dos muertos y un herido, quien fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

Tras una denuncia ciudadana acudieron a la escena elementos del Ejército Mexicano, así como paramédicos correspondientes a la Cruz Roja Mexicana, quienes fueron los que confirmaron el deceso de las víctimas y brindaron atención de primera mano al sobreviviente. Sin embargo, lamentablemente se corroboró que perdió la vida mientras los médicos hacían todo lo posible por estabilizarlo.

Este miércoles se revelaron las identidades de los asesinados: Edwin Yoel, de 20 años de edad, José Yair y Edwin Iván, de 22 años. Sus familiares deberán presentarse en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecen los cuerpos. En el lugar también estuvieron presentes peritos y policías investigadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

La violencia sigue en Culiacán

La violencia continúa en la entidad, al grado que ayer, según medios locales, un grupo de hombres armados incendió un campestre en la colonia Bachigualato conocido como Hacienda La Chaparrita, ubicado en la calle Luis G. Urbina y Canal Santa Cruz. Aparentemente, ingresaron al recinto alrededor de las 18:00 horas y de inmediato comenzaron a prenderle fuego para después huir del lugar.

#Nacional | ¿Cómo solicitar el apoyo de 8 mil pesos por inundaciones? Requisitos del programa Bienestar uD83CuDF27?uD83DuDCB0https://t.co/HaDnvv2y1K — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 1, 2025

En el sitio se contó con la presencia de elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y Bomberos de Culiacán. Hasta el momento no se ha confirmado si había personas al interior, aunque se espera que en las próximas horas alguna fuente oficial brinde información al respecto. Ante todo, en ambos casos la carpeta de investigación permanece vigente y el personal de la Fiscalía estatal está a cargo de las diligencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui