Edomex: Captan en video ataque que acabó con la vida del jefe José Jacinto Ponce (VIDEO)

Valle de Chalco, Estado de México.- Hace un par de horas, el periodista de nota roja Carlos Jiménez difundió en redes sociales un video del momento exacto en que sujetos armados llegaron a bordo de una motocicleta a la tienda departamental donde se encontraban José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), y su esposa, quien también forma parte de la institución de gobierno.

Según información extraoficial, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 1 de octubre en el municipio de Chalco, Estado de México. Al parecer, los delincuentes intentaron robarles su vehículo, pero el funcionario se resistió, lo que provocó que le dispararan. De inmediato arribaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, únicamente para confirmar que el agente ya no presentaba signos vitales, mientras que su pareja fue trasladada a un hospital cercano.

En la publicación del reconocido comunicador, algunos internautas manifestaron diversas dudas, pues consideran que podría tratarse de una ejecución premeditada, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce bajo qué hipótesis están investigando las autoridades locales. En nuestro medio, TRIBUNA, le daremos todo el seguimiento necesario a esta noticia.

Captura de pantalla del video

"Este hecho no quedará impune; desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la @FiscaliaEdomex y la @SS_Edomex para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. A sus familiares y amigos les envío mis más sinceras condolencias y un abrazo solidario y fraterno", aseveró en su perfil de X (antes Twitter) el titular de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

POR UNA MOTONETA

Así llegaron estos mugrosos delincuentes para asaltar y matar al policía José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector #Tlatelolco.

El mando de @SSC_CDMX iba con su esposa

Estaba de descanso en su casa en #Chalco@FiscaliaEdomex y @SS_Edomex buscan a los infelices. pic.twitter.com/DcydrQaxIn — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 1, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui