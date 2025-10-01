FUERTE VIDEO: Asaltante irrumpe en tienda y hiere con machete a dueño en Nuevo León

Montemorelos, Nuevo León.- Durante un intento de asalto, un adulto mayor fue atacado por un sujeto desconocido que irrumpió con un machete en una tienda de abarrotes que se ubica sobre la calle Plan de Guadalupe, en la colonia José María Morelos del municipio de Montemorelos, Nuevo León. Una cámara de seguridad del establecimiento capturó el momento y posteriormente se divulgó el video en redes sociales, en donde usuarios manifestaron su indignación y molestia .

En las imágenes se puede apreciar cómo el agresor entró al lugar y amagó al propietario, a quien atacó agresivamente con ayuda del arma que portaba hasta que lo obligó a entregar el dinero de la caja registradora. Mientras el comerciante estaba tendido en el suelo, el asaltante lo sigue agrediendo y luego comenzó a buscar entre las bolsas del pantalón del afectado. Finalmente, el delincuente empujó a la esposa del perjudicado y huyó del sitio por su propio pie.

La esposa, doña Audelia, dijo que se acercó al sitio pues su esposo ya estaba tirado en el piso y sangrando, tras presentar heridas en su hombro y nariz", explicó el medio INFO7 Monterrey sobre el desarrollo de los hechos en este lamentable caso.

Según información proporcionada por Milenio, paramédicos de Protección Civil de Montemorelos se encargaron de brindarle los primeros auxilios al encargado de esta tienda de abarrotes denominada Don Pancho. Una vez estabilizado, los socorristas lo trasladaron al Hospital General para que reciba la atención médica oportuna, a la par que elementos de la Policía Municipal de Montemorelos arribaron al área para realizar las primeras investigaciones del caso.

Por su parte, la familia del lesionado ha ofrecido recompensa para cualquier persona que les proporcione datos sobre el asaltante. Este hecho ocurre a unos días de la muerte de un vendedor de elotes de la tercera edad, quien fue identificado como Guadalupe López, registrada en la ciudad de Monterrey. La víctima fue atropellada por una camioneta sobre la avenida Washington, entre Zaragoza y Escobedo. De acuerdo con Telediario Monterrey, el hoy occiso tenía entre 60 y 65 años de edad y su deceso fue confirmado por sus propios familiares.

