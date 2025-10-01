Hermosillo contará con operativo especial contra inseguridad, confirma fiscal de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Después del pico de inseguridad y de violencia que se generó durante el mes de septiembre en Hermosillo, se coordinará un operativo especial para reducir los índices con la coordinación de los 3 niveles de gobierno, afirmó el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Gustavo Rómulo Salas Chávez. El fiscal de Sonora describió que, durante el mes de agosto, en Hermosillo se tuvo uno de los picos más altos de inseguridad, pero también en la reincidencia de los delitos de alto impacto.

"Hoy se abordó en la Mesa de Seguridad y que tanto el secretario de Seguridad como todas las fuerzas federales representadas en la Mesa y por supuesto en la Fiscalía, estaremos en coordinación con el Municipio de Hermosillo, para que podamos establecer las acciones que permitan recobrar la ruta de tranquilidad y de paz que siempre ha prevalecido en la capital del estado", expuso Gustavo Romulo Salas Chávez.

Según el recuento de delitos de alto impacto en la capital sonorense, sobresalen, 13 homicidios registrados, el hallazgo de siete cuerpos sin vida, cuatro personas heridas y un hombre calcinado, siendo hasta hoy, el mes más violento del 2025. El fiscal explicó que el mes pasado se registró un aumento moderado en homicidios intencionales, lo cual aseguró que será atendido por la Secretaría de Seguridad estatal, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Puntualizó que, en contraste, en septiembre los homicidios intencionales en Sonora disminuyeron casi un 40 por ciento respecto a agosto de 2025. En Cajeme, este mismo delito bajó un 67 por ciento durante el mismo periodo.

Estrategia de Seguridad

La estrategia de seguridad denominada Grupo Operativo Coordinado, en la que participan las corporaciones de los tres niveles de gobierno, será uno de los pilares fundamentales para la reducción de los delitos de alto impacto. Se tiene la coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública y fuerzas armadas como el ejército, la Marina en caso de requerirse; solo falta la colaboración de la Guardia Nacional y de la corporación municipal, de la cual confían que se sumen a la estrategia.

Fuente: Tribuna del Yaqui