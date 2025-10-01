Hombre fallece en el hospital tras ser arrollado por tráiler en Saltillo; detienen al chofer

Saltillo, Coahuila.- Mientras recibía atención médica en el Hospital Universitario de Saltillo, un hombre identificado como Marco Antonio, de 58 años de edad, perdió la vida. La noche del martes 30 de septiembre de 2025, el hoy occiso fue arrollado por el tráiler de una empresa de logística cuando intentaba cruzar por la intersección del bulevar Mezquite y la calle Yuca, en la colonia Loma Linda, en donde se reportó que el chofer de la unidad pesada huyó del lugar.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, el estado de salud del afectado se agravó, por lo que durante los primeros minutos de este miércoles 1 de octubre, los especialistas confirmaron su fallecimiento. Personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila acudió al nosocomio para entrevistarse con médicos y familiares de la víctima como parte de las diligencias correspondientes.

Vecinos y automovilistas que presenciaron el fatal accidente alertaron a las autoridades sobre el hecho a través de las líneas de emergencia, por lo que elementos policiacos y personal de los servicios de emergencia se presentaron en el área. Mientras que el afectado fue llevado de emergencia al nosocomio y se dijo que presentaba un fractura izquierda y diversas lesiones de gravedad.

Kilómetros más adelante, justo en el Arco Vial Zapaliname, a la altura de la colonia Mirasierra, se dio alcance a la unidad y posteriormente se procedió asegurar tanto al chofer como a la pesada unidad", explicó el medio anteriormente citado.

Después del fallecimiento del individuo, autoridades de Coahuila se van a encargar del deslinde de responsabilidades, por lo que se espera que las instancias competentes sean las que determinen la situación legal del chofer del tráiler. Finalmente, el cuerpo se trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y con ello determinar las causas exactas de su deceso.

Muere joven en Saltillo

En otro caso similar ocurrido el pasado la madrugada de este miércoles 24 de septiembre en Saltillo, una joven identificada como Mónica Díaz, de 23 años de edad, perdió la vida en un accidente automovilístico registrado sobre el bulevar Valdés Sánchez. Testigos oculares señalaron que la joven se movilizaba a velocidad considerable y que, cuando se aproximó a una curva cerrada, no pudo controlar el volante. Esto provocó que estampara su vehículo contra la fachada de un establecimiento comercial y falleciera decapitada.

