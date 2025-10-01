Intensa persecución al norte de Sonora deja dos sujetos detenidos y un auto asegurado

Puerto Peñasco, Sonora.- En una escena como de película, autoridades efectuaron la detención de dos sujetos, cuya identidad por el momento se desconoce, al momento en el que trataban de escapar a bordo de un vehículo particular, en hechos registrados en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora. Tras la persecución, los sospechosos, al igual que el automóvil en que se movilizaban, fueron asegurados y posteriormente serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

De acuerdo con datos recabados por medios locales, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:00 horas de este miércoles 1 de octubre de 2025. Elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina participaron en las labores hasta concretar el arresto de los individuos en pleno bulevar Samuel Ocaña y Benito Juárez, en donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad para realizar las diligencias correspondientes.

Finalmente, la camioneta en la que viajaban las dos personas quedó sobre el camellón del bulevar Samuel Ocaña. Trascendió que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se movilizaron hacia la ubicación para brindar atención médica a uno de los detenidos que presentaba lesiones, aunque no se especificó la magnitud de las mismas. Por el momento es toda la información que se tiene, por lo que se espera un informe detallado por parte de las autoridades competentes en las próximas horas.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los detenidos.

Someten a ladrón en Puerto Peñasco

En otra noticia de materia de seguridad, elementos de la Policía Municipal de Puerto Peñasco capturaron a Jesús 'N', de 28 años de edad, acusado por su presunta responsabilidad en una serie de robos ocurridos en la cooperativa de la Escuela Secundaria No. 27 Gilberto Castillo. Se indicó que una patrulla se movilizaba sobre la calle No Reelección, cuando vecinos del sector los alertaron sobre la presencia de un delincuente en el plantel educativo.

El sospechoso intentó escapar, pero al llegar al Circuito La Milla, un espacio deportivo, personas que se encontraban realizando actividades físicas lo sometieron para que los uniformados pudieran cumplir con el arresto. Durante la revisión, los agentes aseguraron una licuadora Black+Decker color gris, dos bolsas de frituras de maíz, un recipiente con 12 pelotas con figuras del Hombre Araña y dinero en efectivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui