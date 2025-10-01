Lo atrapan con 14 envoltorios de metanfetamina al norte de Sonora; ya está en la cárcel

Benjamín Hill, Sonora.- Por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, un hombre llamado Refugio 'N', de 43 años de edad, fue detenido y vinculado a proceso penal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que los hechos sucedieron el pasado 26 de septiembre, alrededor de las 14:50 horas, cuando elementos policiales ubicaron al acusado en la vía pública de en Benjamín Hill, Sonora.

Durante la revisión se le aseguraron 14 envoltorios de color verde, encontrados en la bolsa derecha de su pantalón, que contenían una sustancia granulada con características similares a un narcótico. Dicha acción sucedió en la calle Abelardo L. Rodríguez, entre Lucinda y Sonora, de la colonia San Fernando. Los paquetes asegurados fueron sometidos a análisis químico, el cual confirmó que se trataba de metanfetamina con un peso neto de 5.01 gramos.

En audiencia de control de detención, se calificó de legal la detención, se formuló imputación y se vinculó a proceso al señalado. El Juez decretó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, la cual fue procedente. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su compromiso de combatir con firmeza los delitos contra la salud, actuar con estricto apego a la ley y salvaguardar la seguridad de las comunidades sonorenses.

En otro caso similar ocurrido cerca de la franja fronteriza de Sonora, un operativo coordinado entre la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano dio como resultado el aseguramiento de un importante cargamento de cigarros que presuntamente contienen marihuana. La acción tuvo lugar en la colonia Lomas de Fátima, de la ciudad de Nogales, donde también se efectuó la detención de una persona.

El suceso se originó durante patrullajes de prevención del delito, cuando los elementos de ambas corporaciones identificaron una camioneta que circulaba sin placas de matrícula, un hecho que infringe el reglamento de tránsito y que fue motivo para una inspección. Al notar la presencia de las unidades oficiales, el conductor del vehículo intentó escapar a las autoridades, lo que resultó en un choque con otros vehículos estacionados en la zona.

