Lo paran por una falta de tránsito en Nogales y le encuentran droga oculta en su ropa

Nogales, Sonora.- Lo que inició como una falta administrativa de tránsito culminó con la detención de un individuo por la presunta posesión de estupefacientes en la colonia Lomas de Nogales, en la ciudad de Nogales. El implicado, un hombre de 34 años de edad, llamado Jesús 'N', ahora enfrenta cargos que van más allá de la infracción inicial. Los hechos ocurrieron el pasado martes 30 de septiembre, alrededor de las 17:49 horas.

Agentes de Seguridad Pública Municipal realizaban labores de vigilancia en la zona del distribuidor vial Greco. Su atención fue captada por un notable congestionamiento vehicular acompañado del sonido insistente de múltiples bocinas, señal de una alteración en el flujo vial. Al aproximarse al cruce de las calles Ignacio de la Torre y María Greever para investigar la causa de la congestión, los oficiales identificaron la fuente del problema.

En el sitio, un hombre a bordo de una bicicleta de color azul que obstruía el paso, generando la molestia de los conductores que intentaban circular por la zona. Conforme al protocolo, los agentes abordaron al sujeto, quien se identificó como Jesús 'N'. Le informaron que su acción constituía una falta administrativa por obstruir la vía pública y que sería presentado ante un juez cívico para determinar la sanción correspondiente.

Durante el procedimiento, y tras recibir la autorización del propio individuo para una inspección corporal, los agentes hallaron oculta en la cintura de su pantalón corto una pequeña bolsa de plástico transparente. En su interior se encontraba una sustancia granulada y cristalina, cuyas características físicas coincidían con las de la metanfetamina. Ante este hallazgo, el motivo de la detención cambió de una falta administrativa a un presunto delito contra la salud.

Siguiendo las instrucciones del Centro de Atención Temprana, Jesús 'N' fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con la sustancia asegurada como evidencia, para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

Fuente: Tribuna