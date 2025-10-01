Los influencers que han desaparecido y que han sido víctimas del crimen en México

Ciudad de México.- La fama en la era digital en México conlleva un riesgo latente y, en ocasiones, mortal. La exposición en redes sociales, que para muchos es una carrera y un estilo de vida, se ha convertido también en una ventana a la vulnerabilidad. A lo largo de los años, una alarmante lista de influencers ha sido víctima de la violencia en México, una trágica tendencia que, lejos de disminuir, continúa cobrando vidas.

Lefty SM

Juan Carlos Sauceda fue un rapero e influencer sonorense muy popular en la escena musical mexicana. Fue asesinado en su domicilio en Zapopan, Jalisco, en septiembre de 2023. Su muerte causó una gran conmoción entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento.

Kevin Kaletry

El influencer y actor venezolano residía en México. Fue asesinado a tiros en mayo de 2023 durante una rueda de prensa en la Ciudad de México para la presentación de un proyecto. El crimen ocurrió a la vista de múltiples personas y medios de comunicación.

'El Pirata de Culiacán'

Uno de los casos más conocidos en México. Juan Luis Lagunas Rosales era un joven que se hizo famoso en redes sociales por sus videos de fiestas y excesos. Fue asesinado en un bar en Zapopan, Jalisco, en diciembre de 2017, después de publicar un video en el que ofendía a un líder del crimen organizado.

Marian Izaguirre

La influencer de 23 años fue encontrada en estado crítico tras desaparecer el 1 de septiembre de 2025 y, lamentablemente, murió el 13 de septiembre tras 7 días de hospitalización. Fue vista por última vez en Uruapan, Michoacán, antes de ser localizada días después en un hotel en Morelia, Michoacán.

Esmeralda Ferrer

La influencer de 32 años fue encontrada muerta junto su esposo y dos pequeños hijos el pasado mes de agosto. Los cuerpos estaban dentro de un vehículo estacionado en una colonia de Guadalajara.

Valeria Márquez

La joven de 23 años estaba dirigiéndose a sus seguidores de TikTok en una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, México, cuando alguien llegó a su puerta para entregar un paquete y le disparó hasta matarla.

Camilo Ochoa

El influencer de 42 años era conocido en redes sociales como 'El Alucín'. El 16 de agosto pasado fue asesinado a balazos dentro de un domicilio en Cuernavaca, Morelos.

Fuente: Tribuna