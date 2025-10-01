Pasará 57 años en prisión: Gian Carlo asesinó a hombre para robarle su moto en Edomex

Ixtapaluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este miércoles sobre una importante condena en el sistema judicial de la entidad. Tras un exhaustivo proceso legal, un juez con sede en Chalco dictó una sentencia de 57 años de prisión en contra de Gian Carlo Maldonado Pérez, tras ser hallado penalmente responsable del delito de robo con la modificativa agravante de haber causado la muerte.

La decisión del Juez se basó en la sólida carpeta de investigación y el cúmulo de elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, los cuales demostraron la participación del sentenciado en los hechos ocurridos el pasado 9 de septiembre de 2024. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, ese día la víctima circulaba en una motocicleta junto a una acompañante por calles de la colonia San Jerónimo Cuatro Vientos, en el municipio de Ixtapaluca.

En su trayecto, fueron interceptados por dos individuos que también se desplazaban en una motocicleta, la cual era conducida por el hoy sentenciado, Gian Carlo Maldonado Pérez. Según se acreditó durante el juicio, el cómplice de Maldonado Pérez descendió del vehículo y, utilizando un arma de fuego, amagó y agredió físicamente a la víctima con el objetivo de despojarlo de su motocicleta. Una vez consumado el robo, ambos implicados huyeron del lugar.

La agresión sufrida por la víctima tuvo como consecuencia su fallecimiento. A raíz de estos acontecimientos, la FGJEM inició las diligencias correspondientes, activando los protocolos de investigación para delitos de alto impacto. Las labores de inteligencia y de campo permitieron identificar a los probables responsables. Con base en esta información, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez las órdenes de aprehensión correspondientes.

Tras su captura, Gian Carlo Maldonado Pérez fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde se desarrolló el proceso legal que culminó con esta sentencia condenatoria. Además de la pena privativa de libertad, Maldonado Pérez deberá cubrir una multa de 240 mil 796 pesos y un pago de 237 mil 768 pesos por concepto de reparación del daño material.

