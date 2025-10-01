A plena luz del día, asesinan a balazos a un hombre en fonda de Cuautlancingo, Puebla

Cuautlancingo, Puebla.- La mañana de este miércoles 1 de octubre de 2025, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Puebla y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del municipio de Cuautlancingo, luego de que se reportara un ataque armado en el interior de un negocio de comida. En este hecho violento, un hombre perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la mañana de este inicio de mes, alrededor de las 10:00 horas, tiempo local, cuando la víctima, identificada extraoficialmente como Fidel N., de 54 años de edad, se encontraba almorzando dentro de una fonda ubicada sobre el bulevar Forjadores, en el municipio ya mencionado. Según testigos, al menos dos sujetos armados ingresaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Ejecutan a un hombre dentro de un establecimiento ubicado sobre el Boulevard Forjadores, en #Cuautlancingo. #Puebla #LaVozDeLosPoblanosuD83DuDEA8 pic.twitter.com/goEXNetBqS — Tribuna Vigila (@TribunaVigila) October 1, 2025

Posteriormente, escaparon a bordo de un vehículo con dirección desconocida. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. De inmediato se movilizaron en la escena elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona para preservar la escena del crimen.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también acudieron al lugar, pero confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones provocadas por impactos de arma de fuego. Tras detallar el deceso, entregaron la escena a personal ministerial, quienes iniciaron con el levantamiento de indicios para integrarlos a una nueva carpeta de investigación. De igual forma, se desplegó un operativo para buscar a los presuntos responsables.

#Seguridad | Asalto en Edomex deja sin vida al jefe del Sector Tlatelolco, José Jacinto Ponce Alfaro uD83DuDEA8https://t.co/sK4VdNzsGA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 1, 2025

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que ya se abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha reportado la detención de los responsables, pero se implementaron operativos de búsqueda en colonias cercanas para intentar dar con los agresores.

De manera preliminar, se presume que se trató de un ataque directo, pues la víctima fue identificada y no se registraron más personas lesionadas dentro del establecimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui