Polanco: Dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk hizo transferencia MILLONARIA antes de ser asesinado

Ciudad de México.- Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) continúan con las investigaciones sobre el homicidio de Miguel Ángel de la Mora Larios, dueño del salón de belleza Micky’s Hair Salón Masaryk, quien fue ultimado a balazos la noche del lunes 29 de septiembre en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana. Ahora, se ha revelado nueva información sobre el caso.

Durante la revisión de sus pertenencias, se localizó un ticket de transferencia por un millón 750 mil pesos, además de diversos objetos personales, lo que ha generado nuevas líneas de investigación. El periodista de nota roja, Carlos Jiménez (conocido como C4) fue quien difundió las imágenes de los artículos asegurados en el lugar del asesinato que conmocionó a toda la Miguel Hidalgo. Entre las pertenencias de la víctima se encontraban un pasaporte, un iPhone, un bolso Hermes, un tarjetero de la marca Cartier, dinero en efectivo y un billete de dos dólares.

No obstante, lo que llamó mayor atención fue el recibo de una transferencia millonaria realizada por el propio De la Mora, cuyo destino fue una cuenta con registro en Jalisco. A la fecha de publicación de esta nota, aún no se ha revelado a quién envió dinero el estilista de famosos antes de morir, sin embargo, se reveló que tenía una relación cercana con la sobrina de 'El Azul', uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Antecedentes y posibles amenazas

Según información difundida, Miguel Ángel de la Mora había denunciado desde septiembre de 2024 amenazas en su contra por parte de un individuo identificado como Eduardo 'N', quien incluso tenía una orden de restricción dictada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Este sujeto ha sido señalado como uno de los principales sospechosos del crimen.

El estilista, originario de Guadalajara, contaba con más de 12 años de experiencia profesional y era conocido por su labor como extensionista. A través de redes sociales compartía con frecuencia su trabajo y el crecimiento de sus sucursales. Horas antes de su asesinato se mantuvo activo en su cuenta de Instagram, donde publicó imágenes desde un gimnasio, fotografías de café y promociones de su salón, además de mensajes en los que informaba sobre la disponibilidad de citas en su sucursal de Zapopan.

La Fiscalía de la Ciudad de México continúa con las diligencias para esclarecer los motivos del ataque y la relación de la víctima con la transferencia millonaria encontrada en sus pertenencias.

