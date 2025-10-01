Primer homicidio de octubre: Irrumpen en casa y acribillan a dos hombres en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este miércoles 1 de octubre, un ataque armado en la colonia Adolfo de la Huerta, al sur de Hermosillo, dejó como saldo un hombre sin vida y otro más herido de bala. El suceso, que representa el primer homicidio registrado en la capital sonorense durante el presente mes, ocurrió poco antes de las 16:00 horas, generando una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los reportes iniciales, los hechos se desarrollaron en un domicilio ubicado en las calles Jardineros, entre Artesanos y Progreso. En este punto, un grupo de individuos armados, presuntamente sicarios, irrumpieron en una vivienda y abrieron fuego directamente contra las personas que se encontraban en el interior. Tras perpetrar la agresión, los responsables se dieron a la fuga de manera inmediata a bordo de un vehículo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención médica. En el lugar, confirmaron el deceso de uno de los hombres a causa de los impactos de bala. El segundo afectado, quien resultó con lesiones, recibió los primeros auxilios y fue trasladado de urgencia a un hospital para su atención médica. Hasta el momento, su estado de salud es desconocido y las identidades de ambas víctimas no han sido reveladas.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo fueron los primeros respondientes, asegurando la escena del crimen para preservar las evidencias. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios. El cuerpo del occiso fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Los disparos fueron hechos dentro de un domicilio

De manera extraoficial, trascendió que, minutos después del ataque, se habría logrado la captura de los presuntos agresores en la zona norte de la ciudad. Según esta versión, la captura fue realizada por agentes municipales, quienes interceptaron a los sospechosos mientras se desplazaban en un vehículo marca Hummer de color azul con verde. Se espera que en las próximas horas las autoridades confirmen esta información.

Fuente: Tribuna