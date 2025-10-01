Reportan hallazgo de feto humano en los baños de una universidad católica de Puebla

Puebla de Zaragoza, Puebla.- La mañana de este miércoles 1 de octubre de 2025, personal de limpieza encontró un feto en los baños de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), en la capital poblana. La institución católica informó que una colaboradora del área de limpieza localizó los restos humanos de un bebé, que aún se encontraba en gestación, en el Campus Central, el cual se ubica sobre la calle 21 Sur del Barrio de Santiago.

A través de un comunicado de prensa difundido en redes sociales, el plantel educativo indicó que, a raíz del descubrimiento, se activaron los protocolos institucionales y se notificó a las autoridades correspondientes. Asimismo se indicó que la universidad cuenta con servicios de atención espiritual, psicológica y médica para cualquier integrante de la comunidad estudiantil, docentes o cualquier tipo de personal, esto con la intención de reafirmar su compromiso con la defensa de la vida y la dignidad humana.

Aunque aún desconocemos el origen y las circunstancias de lo ocurrido, lamentamos profundamente este hecho que nos conmueve y nos invita a reflexionar. Nos duele reconocer que situaciones como esta pueden reflejar contextos de sufrimiento, soledad o desesperanza que interpelan a nuestra comunidad".

Este acontecimiento nos lleva a reforzar nuestro compromiso de ser una Universidad que acompaña en los momentos difíciles, que escucha y genera espacios de contención. Les recordamos que en UPAEP están disponibles diversos servicios de atención espiritual (Pastoral), psicológica (PASE) y médica (Salud Universitaria), todos con la más estricta confidencialidad", se puede leer en el escrito.

Con gran dolor, en UPAEP comunicamos: pic.twitter.com/6pB3ccUcZD — UPAEP (@UPAEP) October 1, 2025

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ni la Secretaría de Educación Pública no se han pronunciado al respecto al caso, no obstante, se espera que exista un reporte detallado por parte de ambas instancias en las próximas horas. Con respecto a la trabajadora que realizó el hallazgo, la UPAEP mencionó que recibió el acompañamiento adecuado y que brindó su testimonio a elementos policíacos que se presentaron en el campus.

#Noti13 uD83DuDEA8 Reportan el hallazgo de un feto en un baño del Campus Central de UPAEP, en el Barrio de Santiago, en Puebla capital. En la zona la Fiscalía del estado ya investigan el caso. pic.twitter.com/s6z6ifO5s2 — Canal 13 Oaxaca (@canal13oaxaca) October 1, 2025

Fuente: Tribuna