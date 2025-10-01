Se registra balacera en centro comercial de Tlaquepaque; víctima sería funcionario

Tlaquepaque, Jalisco.- La tarde de este miércoles 1 de octubre de 2025 comenzaron a circular en redes sociales diversas versiones sobre una balacera registrada en un centro comercial de Tlaquepaque, Jalisco. En un inicio, se especulaba que todo había ocurrido en el interior de un banco, pues se dijo que la víctima se defendió de unos sujetos armados que le dispararon directamente y, como respuesta, sacó un arma y comenzó a participar en el intercambio de disparos.

De acuerdo con información difundida por NMás, el principal perjudicado sería un funcionario del Gobierno de Jalisco, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo su identidad. Asimismo, trascendió que uno de los atacantes habría resultado herido por el afectado, sin embargo, es importante subrayar que este dato en específico todavía no ha sido corroborado por ninguna fuente oficial.

En el lugar también se encontraban otros clientes del establecimiento que, al escuchar las detonaciones, se tiraron al piso para resguardarse. Por su parte, los empleados intentaban tranquilizar a las personas y pedían constantemente que permanecieran agachadas para evitar una tragedia mayor. Debido a que hasta ahora no se ha pronunciado el Ministerio Público, no se tiene certeza sobre si hay detenidos o sospechosos relacionados con este hecho violento.

La violencia sigue en Jalisco

El objetivo de los criminales huyó con rumbo desconocido y ya no estaba en el sitio cuando arribaron las autoridades locales. Entre los respondientes estuvieron elementos de la Fiscalía de Jalisco, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y de Tlaquepaque, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. Las afectaciones que dejó este ataque van desde una persona herida hasta daños materiales en tres vehículos, además de vidrios rotos y afectaciones en las entradas de algunas tiendas cercanas.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui