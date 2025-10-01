Terror en Tijuana: Hallan cuerpo maniatado con huellas de violencia en Las Torres

Tijuana, Baja California.- Este miércoles 1 de octubre de 2025 fue localizado un cuerpo sin vida en plena vía pública, en la intersección del bulevar Las Torres y la calle Camino a Palenque, en la colonia Mariano Matamoros de Tijuana, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, el hallazgo ocurrió durante la madrugada, luego de que vecinos notaran un bulto extraño que finalmente se confirmó que era un cadáver.

Una vez que arribaron a la escena, agentes de la Policía Municipal confirmaron que efectivamente se trataba de un cadáver maniatado y parcialmente cubierto con una cobija, además de que presentaba huellas de violencia, por lo que se presume que probablemente fue víctima de un crimen. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna fuente oficial ha reportado detenidos o sospechosos.

La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Baja California realizaban las diligencias correspondientes. En cuanto al occiso, todavía no ha sido identificado, aunque ya fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo). En nuestro medio de comunicación, como siempre, estaremos al tanto de cualquier actualización que surja en las próximas horas.

La víctima todavía no ha sido identificada

La violencia en Tijuana sigue en aumento, pues el pasado martes 29 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas, fue encontrado otro hombre sin vida en la intersección de las Vías de Monterrey y la calle Artículo 04, en la colonia Maclovio Rojas. Según medios locales, algunos testigos señalaron que vieron un vehículo verde arrojar un bulto envuelto en plástico y cubierto con una cobija beige.

#Seguridad | Lo atrapan con 14 envoltorios de metanfetamina al norte de Sonora; ya está en la cárcel uD83DuDC8AuD83DuDEA8https://t.co/QoDN6A4fuJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 1, 2025

Cuando llegaron al sitio, las autoridades locales corroboraron que se trataba de un masculino con bastantes huellas de violencia y hasta atado con cables eléctricos. En cuanto a sus datos generales, vestía pantalón de mezclilla azul y camiseta negra. Además, junto a él fue localizada una cartulina verde fosforescente con un mensaje de amenazas, cuyo contenido se desconoce.

Fuente: Tribuna del Yaqui