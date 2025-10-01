Trágico accidente en Sinaloa: Joven de 19 años choca contra camión y pierde la vida

Guasave, Sinaloa.- La tarde de este miércoles se registró un trágico accidente automovilístico sobre la carretera Estación Bamoa-Sinaloa de Leyva, el cual dejó como saldo la muerte de un joven de 19 años identificado como Jesús 'N'. El percance ocurrió en el tramo que comunica a la sindicatura de Estación Bamoa, perteneciente al municipio de Guasave y Sinaloa Municipio, entre las comunidades de Cubiri de Pórtelas y Cubiri de la Loma.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso se desplazaba a bordo de un automóvil Chevrolet Spark, de color gris y modelo 2016, cuando presuntamente invadió el carril contrario y se estampó de frente con un camión Isuzu, color blanco, que era conducido por Aristeo 'N', de 48 años de edad y originario de Guasave. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Sinaloa de Leyva identificó a la víctima como Jesús 'N', quien era vecino de la comunidad de Estación Bamoa.

El fuerte impacto ocasionó que el joven quedara prensado dentro de su unidad, mientras que, en otro vehículo de carga, Aristeo 'N', de la ciudad de Guasave, absorbió la colisión quedando lesionado y al parecer con fracturas expuestas en sus extremidades", explicó el medio anteriormente citado.

En el área, Bomberos de Sinaloa de Leyva realizaron maniobras para rescatar el cuerpo del joven con la esperanza de que se mantuviera con vida; sin embargo, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo revisaron y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Por su parte, el otro implicado fue atendido por los socorristas y posteriormente trasladado al IMSS Bienestar de Sinaloa de Leyva, pero hasta el momento no se tiene nueva información sobre su estado de salud.

Asimismo, elementos de la Policía y Tránsito Municipal se encargaron de acordonar y resguardar el perímetro, mientras que el tráfico vehicular fue desviado por un canal que corre paralelo a la rúa estatal. Agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes en el sitio para que el cuerpo fuera llevado a una funeraria local, en donde se le practicará la necropsia de ley.

