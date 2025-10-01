(VIDEO) Jóvenes con machetes y en motos protagonizan batalla campal al sur de Sinaloa

Ahome, Sinaloa.- Varios jóvenes, conocidos como 'Los Macheteros', protagonizaron una riña campal durante las festividades realizadas en la comunidad San Miguel Zapotitlán, perteneciente al municipio de Ahome, Sinaloa. Armados con machetes, dos grupos de adolescentes se persiguen y generan disturbios en una gasolinera. Según los reportes, no es la primera vez que estos sujetos realizan esta clase de incidentes.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Los Notocieristas, los hechos ocurrieron en un establecimiento que se ubica por la calle principal y la Carretera Federal México 15. El video del momento quedó captado y posteriormente se difundió en redes sociales, lo cual rápidamente se volvió viral y generó diversas reacciones por parte de los usuarios. Extraoficialmente trascendió que el caso se registró la noche del lunes 29 de septiembre de 2025.

Mencionar que en menos de una semana los jóvenes conocidos como 'Los Macheteros' han sido protagonistas de riñas en la comunidad de El Pochotal, El Fuerte; la sindicatura de Villa de Ahome y la colonia Municipal en San Miguel Zapotitlán, estas dos últimas comunidades pertenecen al municipio de Ahome", explicó el medio anteriormente citado.

Fuentes no oficiales reportaron que al menos dos jóvenes resultaron lesionados resultaron con lesiones por proyectil de arma de fuego, aunque no tuvieron que ser llevados a un hospital, sino que fueron atendidos por sus mismos familiares. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se presentaron en el sitio; sin embargo, cuando llegaron al lugar de los hechos ya no se encontraban los jóvenes macheteros.

#Ahome uD83DuDEA8uD83DuDE94| ¡Los Macheteros lo hacen de nuevo! El grupo de jovenes conocidos como "Los Macheteros", protagonizaron una riña en plenas festividades de San Miguel, Zapotitlán. Lee la información uD83DuDD17uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/8SxGNUO8Rf pic.twitter.com/JTZ9UNwmJc — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 1, 2025

Violento cierre de septiembre en Sinaloa

Derivado de los hechos delictivos registrados durante el martes 30 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa contabilizó cuatro personas asesinadas, cuatro privaciones de la libertad y 12 vehículos robados. En su informe diario, la dependencia estatal indicó que inició dos carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, esto por el asesinato de cuatro civiles ocurridos en la ciudad de Culiacán.

Adolescente uD83EuDDD2uD83CuDFFB de 13 años y sus padres baleados uD83DuDCA5 en Tepuche, #Culiacán, se reportan estables: Vocería uD83DuDDE3?



uD83DuDD17 https://t.co/v4jH3GcKS0



Fue el martes 30 de septiembreuD83DuDDD3? cuando la familia quedó herida en un aparente fuego cruzadouD83DuDCA5 cuando se registró un enfrentamiento pic.twitter.com/VO6hQQJDpT — Línea Directa Portal (@linea_directa) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui