(VIDEO) Jóvenes con machetes y en motos protagonizan batalla campal al sur de Sinaloa

Ahome, Sinaloa.- Varios jóvenes, conocidos como 'Los Macheteros', protagonizaron una riña campal durante las festividades realizadas en la comunidad San Miguel Zapotitlán, perteneciente al municipio de Ahome, Sinaloa. Armados con machetes, dos grupos de adolescentes se persiguen y generan disturbios en una gasolinera. Según los reportes, no es la primera vez que estos sujetos realizan esta clase de incidentes.
De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Los Notocieristas, los hechos ocurrieron en un establecimiento que se ubica por la calle principal y la Carretera Federal México 15. El video del momento quedó captado y posteriormente se difundió en redes sociales, lo cual rápidamente se volvió viral y generó diversas reacciones por parte de los usuarios. Extraoficialmente trascendió que el caso se registró la noche del lunes 29 de septiembre de 2025.
Mencionar que en menos de una semana los jóvenes conocidos como 'Los Macheteros' han sido protagonistas de riñas en la comunidad de El Pochotal, El Fuerte; la sindicatura de Villa de Ahome y la colonia Municipal en San Miguel Zapotitlán, estas dos últimas comunidades pertenecen al municipio de Ahome", explicó el medio anteriormente citado.
Fuentes no oficiales reportaron que al menos dos jóvenes resultaron lesionados resultaron con lesiones por proyectil de arma de fuego, aunque no tuvieron que ser llevados a un hospital, sino que fueron atendidos por sus mismos familiares. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se presentaron en el sitio; sin embargo, cuando llegaron al lugar de los hechos ya no se encontraban los jóvenes macheteros.
Violento cierre de septiembre en Sinaloa
Derivado de los hechos delictivos registrados durante el martes 30 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa contabilizó cuatro personas asesinadas, cuatro privaciones de la libertad y 12 vehículos robados. En su informe diario, la dependencia estatal indicó que inició dos carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, esto por el asesinato de cuatro civiles ocurridos en la ciudad de Culiacán.
Fuente: Tribuna del Yaqui