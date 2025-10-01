(VIDEO) Tragedia en Tijuana: Madre huatabampense muere al salvar a su hija; fue arrollada por camión

Tijuana, Baja California.- Hasta el último momento de su vida, Dulce María hizo lo que cualquier madre haría: Proteger a su hija. La joven madre originaria de Huatabampo, Sonora, murió al ser arrollada por un camión escolar en Tijuana al salvar la vida de su pequeña de 2 años. La tragedia ha causado la indignación de la sociedad que exige justicia y ha dejado testigos de los hechos en redes sociales al compartir el video del impactante momento.

Se trata de hechos que sucedieron en la colonia Urbi Villa del Prado en Tijuana el pasado lunes 29 de septiembre de 2025, aunque la información se dio a conocer hasta ayer 30 de septiembre; la hija de Dulce María se soltó de la mano de su madre para cruzar la calle y, en ese instante, al ver el inminente peligro por el autobús, la madre de 24 años de edad se lanzó para protegerla y fue arrollada por el camión. Según información de medios locales, la menor resultó con leves heridas, pero Dulce María no pudo recuperarse y, tras ser llevada al hospital, falleció a las horas.

Su hija de apenas dos años de edad corrió hacia la vialidad cuando circulaba la pesada unidad y por instinto, la madre, de 25 años e identificada como Dulce, alcanzó a empujarla para… pic.twitter.com/DVgU8Nh9ll — Berenice (@BereniceDiazG) September 30, 2025

Se sabe que paramédicos de la Cruz Roja rápidamente trasladaron a ambas al hospital, donde la niña fue atendida por lesiones leves, como ya se mencionó, mientras que Dulce María falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. El hecho pronto se hizo viral en redes sociales, destacando el acto heroico de la madre, al dar la vida por su hija. También de acuerdo con información local, se indicó que el conductor del camión, identificado como David Antonio 'N', fue detenido por la Policía Municipal de Tijuana y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para comenzar con un proceso de investigación que llevará a determinar su situación legal.

uD83DuDEA8 Tragedia en #Tijuana: Dulce María, madre huatabampense de 24 años, murió arrollada por un camión escolar tras salvar a su hija de 2 años. La pequeña sufrió lesiones leves. Familiares buscan apoyo para trasladar su cuerpo a Sonora. uD83DuDD4A? #NoticiasEnReD pic.twitter.com/cEDVuM9E0X — ReD 93.3 (@Red933MX) October 1, 2025

En redes sociales, familiares y amigos de Dulce han iniciado una campaña para solicitar apoyo económico que permita trasladar el cuerpo de Dulce María desde Tijuana, Baja California, a su natal Huatabampo, 'Tierra de Generales', en Sonora, donde desean darle sepultura. La comunidad de Sonora lamenta profundamente esta tragedia y se mostró consternada por los hechos que también han causado indignación al tiempo de exigir justicia por la joven madre y su pequeña.

Fuente: Tribuna del Yaqui