Arrestan a directora y conserje de primaria donde jauría mató a trabajadora en Edomex

Huehuetoca, Estado de México.- Dos empleados de una institución educativa enfrentan un proceso judicial por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones. Verónica 'N', quien se desempeñaba como directora de una escuela primaria, y Víctor Alberto 'N', conserje del mismo plantel, fueron ingresados al Centro de Prevención y Reinserción Social de Cuautitlán mientras se investiga su posible implicación en los hechos que derivaron en el fallecimiento de una mujer y las lesiones de dos menores, tras ser atacados por un grupo de perros dentro de las instalaciones escolares.

Los acontecimientos tuvieron lugar el pasado 9 de octubre en una escuela primaria del fraccionamiento Exhacienda de Xalpan, de Huehuetoca. Según los reportes, la víctima, una mujer adulta, acudió al plantel en compañía de sus dos nietos para colaborar en las labores de limpieza previas al regreso a clases, una actividad común solicitada a la comunidad de padres de familia. En circunstancias que aún se investigan a fondo, un grupo de 13 caninos de raza mestiza que se encontraban en el recinto atacó a la mujer, causándole heridas graves que lamentablemente resultaron en su muerte en el lugar.

Posteriormente al primer ataque, los perros también agredieron a los dos menores que la acompañaban. Los niños sufrieron diversas lesiones por mordeduras y rasguños, por lo que fueron trasladados de inmediato a las instalaciones del DIF de Huehuetoca para recibir atención médica. Las autoridades certificaron que sus lesiones no ponían en riesgo su vida y actualmente se encuentran bajo el cuidado de su madre. Una vez concluidos los procedimientos periciales correspondientes, el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares.

Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) han establecido una línea de responsabilidad directa. Se ha precisado que la presencia de los trece perros dentro de la propiedad escolar contaba con la autorización de la directora, Verónica 'N', y que su cuidado y supervisión estaban a cargo del conserje, Víctor Alberto 'N'. A raíz de una alerta emitida a la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad de Huehuetoca, ambos empleados fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.

Tras integrar la carpeta de investigación, la Fiscalía determinó que existían elementos suficientes para presumir su participación en los delitos por omisión o negligencia. En consecuencia, fueron ingresados al penal de Cuautitlán, donde permanecerán a la espera de que la Autoridad Judicial determine su situación jurídica. Los perros involucrados fueron asegurados y se encuentran bajo resguardo del Centro de Adopción y Bienestar Animal de Huehuetoca.

Fuente: Tribuna y FGJEM