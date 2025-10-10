Asesinan a ciudadano argentino en Periférico, CDMX; atacantes huyeron en motocicleta

Ciudad de México.- La tarde de este jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y del Gobierno Federal desplegaron un amplio operativo en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que se reportara el asesinato de un ciudadano de nacionalidad argentina en los carriles laterales del Anillo Periférico, a la altura de avenida Constituyentes y la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas, tiempo local, del jueves 9 de octubre de 2025, cuando dos sujetos a bordo de motocicletas interceptaron a la víctima y, sin mediar palabra con ella, dispararon en su contra de forma directa, con lo que le provocaron la muerte en el lugar. El ataque se habría perpetrado mientras el hombre circulaba en un auto particular, sin que hasta el momento se conozcan los motivos de la agresión.

Los hechos están siendo investigados por las autoridades. Foto: Facebook

Tras el ataque, los sicarios escaparon hacia un rumbo desconocido, mientras testigos dieron aviso inmediato a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Los socorristas revisaron a la víctima, no obstante, confirmaron que esta ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana azul. La zona fue acordonada por elementos de la Policía, al tiempo que se se suspendió momentáneamente la circulación vehicular en los carriles laterales del Periférico para facilitar las labores periciales y de investigación.

La SSC confirmó que personal de la Policía de Investigación y del área de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) acudió al lugar para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos. De manera paralela, se dio aviso al Ministerio Público, quien inició una carpeta de investigación por homicidio doloso, mientras se espera la identificación oficial de la víctima por parte de las autoridades consulares.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia correspondiente y las pruebas periciales que confirmen su identidad. De igual forma, se notificó a las autoridades diplomáticas de Argentina en México para brindar acompañamiento a los familiares de la víctima.

Fuente: Tribuna del Yaqui