Ataque armado en Tijuana deja a mujer herida; responsables se dan a la fuga en automóvil

Tijuana, Baja California.– La noche del pasado jueves 9 de octubre de 2025 ocurrió un fuerte ataque armado sobre la avenida Aldama, entre Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros, en la colonia Independencia, ubicada en Tijuana, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, la víctima fue identificada como una joven de 23 años, quien recibió varios disparos por parte de los agresores.

Aunque los responsables aún no han sido plenamente identificados, se confirmó que eran dos individuos, quienes balearon a la mujer, llamada María Guadalupe, en el pecho y el abdomen. Una vez que arribaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja la atendieron de inmediato y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica urgente. Lamentablemente, se desconoce su estado de salud actual y cuánto tiempo podría tardar en recuperarse.

Asimismo, tras cumplir su objetivo, los sujetos huyeron en un sedán blanco con rines negros, mientras los policías municipales que inspeccionaban la escena localizaron ocho casquillos, cuatro calibre .45 y cuatro de 9 milímetros. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay más información disponible, aunque en TRIBUNA nos mantendremos atentos a cualquier actualización.

La violencia sigue en Tijuana

En otro hecho, este viernes 10 de octubre, un elemento de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a Playas de Rosarito, fue asesinado a tiros en la colonia Buenos Aires, en la zona este de la ciudad de Tijuana. El hecho se reportó alrededor de las 07:00 horas, cuando se informó sobre la presencia de un hombre herido en la calle Ensenada; sin embargo, al llegar diversas corporaciones, ya no contaba con signos vitales.

#Seguridad | Policías evitan tragedia en Hermosillo; detienen a hombre que lanzó granada en Olivares uD83DuDEA8https://t.co/3Jcyy41UbK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 10, 2025

Los responsables eran varios individuos que huyeron en diferentes vehículos: se cree que uno era un auto gris con verde, otro un Kia dorado, localizado a pocas cuadras del lugar del crimen, además de un Toyota Corolla blanco y un Nissan March blanco. Por último, según medios locales, un testigo declaró que algunos involucrados se subieron a un taxi, pero hasta el momento no han sido localizados.

Fuente: Tribuna del Yaqui