Brutal ataque en Culiacán: Asesinan a policía estatal y hieren a dos elementos de la GN

Culiacán, Sinaloa.- La madrugada de este viernes 10 de octubre de 2025 ocurrió un impactante enfrentamiento armado alrededor de las 03:00 horas en las calles Federico Gamboa y Victoriano Álvarez, colonia Bachigualato, al poniente de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, fueron atacadas las víctimas con armas de fuego mientras estaban a bordo de una camioneta SUV blanca, marca Mitsubishi.

De hecho, perdió la vida un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y resultaron heridos dos integrantes de la Guardia Nacional (GN) quienes tuvieron que ser trasladados a un hospital de la zona. Ahora, bien en cuanto al occiso se le identificó como Jesús Enrique, de 23 años, el cual fue llevado en un auto particular a una clínica particular pero en ese mismo sitio terminó muriendo.

En lo que respecta a los elementos de la Guardia Nacional se llaman Juan y Jessica, además debido a la gravedad de sus laceraciones los tuvieron que estabilizar en el lugar paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo sus estados de salud, aunque en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización.

El sitio del ataque fue asegurado por personal de la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, quienes implementaron un operativo para resguardar la zona y recabar indicios. La circulación vehicular fue cerrada de manera temporal mientras se realizaban las diligencias ministeriales.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

