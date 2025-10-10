Cae en Guerrero a presunto implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón

Chilpancingo, Guerrero.- En un avance significativo para la procuración de justicia en el Estado de Guerrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de un individuo identificado como Miguel Ángel 'N'. El sujeto es señalado por su probable participación en el asesinato del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, un suceso que tuvo lugar a principios de octubre.

La captura se materializó en el municipio de Chilpancingo y responde al cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de copartícipe. Según el informe oficial, la detención fue el resultado de exhaustivas labores de investigación de campo y gabinete, iniciadas inmediatamente después de que se tuvo conocimiento del crimen. La SSPC trabajó de manera estrecha con las autoridades locales para identificar y rastrear a los posibles responsables.

El operativo que condujo a la detención fue el resultado de una notable coordinación interinstitucional. En la acción participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con el respaldo estratégico de fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), bajo la coordinación de la propia SSPC.

Esta detención cobra especial relevancia al contrastarse con las declaraciones previas del propio García Harfuch. Durante una conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario había adelantado que la principal línea de investigación apuntaba directamente al chofer del sacerdote. "Todo indica que fue su propio chofer. Estamos apoyando a la Fiscalía para lograr su detención", declaró en su momento, una hipótesis que ahora parece consolidarse con esta captura.

El caso se remonta al pasado 6 de octubre, cuando el cuerpo sin vida del presbítero Bertoldo Pantaleón Estrada fue localizado en el municipio de Eduardo Neri, sobre la carretera federal México - Acapulco. Su hallazgo ocurrió dos días después de que fuera reportado como desaparecido, activando las alertas de la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Autoridades federales detuvieron en #Chilpancingo a Miguel “N”, por su probable responsabilidad en el delito de #homicidio calificado contra el padre Bertoldo Pantaleón, localizado sin vida y con heridas de bala al interior de un vehículo, en el municipio de Eduardo Neri, el 4 de… pic.twitter.com/layL2F2RVI — Nacho Lozano (@nacholozano) October 11, 2025

La Diócesis de Chilpancingo - Chilapa, al confirmar su fallecimiento, lamentó la pérdida y recordó su valiosa labor pastoral durante ocho años al frente de la Parroquia de San Cristóbal. Las fichas de búsqueda señalaban que el párroco fue visto por última vez en la localidad de Azcala, vistiendo una guayabera azul y pantalón de vestir. Con la detención de Miguel Ángel 'N', las autoridades dan un paso crucial en el esclarecimiento del crimen.

El sujeto fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para determinar su situación jurídica y continuar con el proceso penal que permita impartir justicia.

El #homicidio impune del #sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, en #Guerrero, indigna a la Iglesia Católica. Desde el 4 de octubre Bertoldo estaba desparecido, ayer hallaron el cuerpo con varios disparos. Lo tiraron en la autopista Acapulco-México. No hay detenidos. pic.twitter.com/JATIHzeivL — Ruleta Rusa Magazine (@ruletarusa_mx) October 7, 2025

Fuente: Tribuna