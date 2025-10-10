Catean hotel para perros en Hermosillo; aseguran a 30 caninos tras denuncia de maltrato

Hermosillo, Sonora.- En respuesta a una denuncia de la comunidad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) coordinó un operativo que culminó con el rescate de 30 perros de diversas razas. La intervención se originó a raíz de la difusión de un video en redes sociales que sugería posibles actos de maltrato animal en Hermosillo, lo que activó los protocolos de investigación correspondientes.

La diligencia se realizó el pasado 10 de octubre en un inmueble de la colonia Las Vistas, el cual operaba como un centro de adiestramiento y hotel para mascotas. El operativo fue ejecutado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en colaboración con la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos de Abigeato y en Contra de los Animales por Actos de Maltrato o Crueldad.

Asimismo, se contó con el apoyo logístico de la Policía Municipal de Hermosillo. Este cateo no fue una acción improvisada, sino el resultado de una investigación. Tras recibir las denuncias, personal ministerial y pericial se dedicó a recabar indicios y pruebas que acreditaran la existencia de un probable delito. Finalmente se reunieron los elementos suficientes para sustentar la acusación de maltrato o crueldad animal.

Tras esto, un juez otorgó una orden judicial para registrar la propiedad. La operación, que se efectuó entre las 10:15 y las 14:05 horas del 10 de octubre resultó en el aseguramiento del lugar y, más importante aún, en la salvaguarda de los 30 caninos. Inmediatamente después del rescate, los animales fueron trasladados al Instituto de Protección y Bienestar Animal de Hermosillo, donde permanecerán bajo resguardo.

En el sitio recibieron atención médica veterinaria y los cuidados necesarios para su recuperación, mientras quedan a disposición del Ministerio Público para el seguimiento del caso. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción reafirma su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier hecho que atente contra el bienestar animal y continuará trabajando de manera coordinada con todas las instituciones para aplicar la ley y proteger a los seres vivos.

