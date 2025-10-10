Conducía su camioneta y lo mataron a balazos en pleno Centro de Cortazar, Guanajuato

Cortázar, Guanajuato.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche de este jueves en la zona centro de Cortazar, en el estado de Guanajuato, luego de que se reportara un ataque armado. Este hecho violento movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado, así como a personal del Ejército mexicano, quienes confirmaron que en estos eventos un hombre perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron anoche, jueves 9 de octubre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, sobre la calle Sóstenes Rocha, entre Melchor Ocampo y Leandro Valle. Se detalló que la víctima manejaba una camioneta cuando fue interceptada por sujetos armados quienes, sin mediar palabra, realizaron varios disparos en su contra.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Tras la agresión, el conductor aparentemente intentó escapar o detenerse, ya que el vehículo quedó con las llantas del lado izquierdo sobre la banqueta. En tanto, los presuntos criminales huyeron hacia una dirección desconocida. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal, de la Policía Estatal de Guanajuato y paramédicos de la Cruz Roja, quienes encontraron al hombre con signos vitales dentro de la unidad.

La víctima recibió atención médica en el sitio antes de ser trasladado a un hospital local; sin embargo, falleció mientras era atendido por los profesionales de salud. A la fecha de publicación de esta nota, la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente, pues las autoridades mantienen la información bajo reserva como parte de las investigaciones.

La zona fue acordonada inmediatamente para preservar la escena del crimen. Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron el levantamiento de indicios y recabaron evidencia que pueda ayudar a esclarecer el caso. Por el momento, no se tiene información precisa sobre los agresores, y ninguna persona ha sido detenida. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables y determinar los motivos del ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui