Ejecutan orden de aprehensión contra Lex Ashton por asesinar a su compañero en el CCH

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) detuvo a Lex Ashton, acusado de homicidio calificado contra un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La orden de aprehensión fue cumplimentada tras su alta en el Hospital General Regional No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según los primeros reportes de los medios de comunicación, el joven de 19 años de edad fue dado de alta luego de ser intervenido quirúrgicamente por un coágulo en la cabeza. Tras obtener su alta de la clínica, el sospechoso y también estudiante de la UNAM fue esperado por elementos de la Policía de Investigación (PDI) afuera de la institución médica.

uD83DuDEA8 Ejecutan orden de aprehensión contra Lex Ashton.



uD83DuDC49 Elementos de seguridad detuvieron al joven, señalado de supuestamente haber cometido los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, en el CCH Sur.pic.twitter.com/Qvnq3hhSvD — Azucena Uresti (@azucenau) October 11, 2025

Tras haberle leído sus derechos y los motivos por los cuales era detenido, se le ejecutó la orden de aprehensión. Lex Ashton fue esposado y salió con la cabeza agachada y fue custodiado por los policías rumbo al Reclusorio Oriente. Al salir del hospital, ya lo esperan cuatro agentes de la policía para acompañarlo hasta el penal. De acuerdo con información, tanto el joven como su madre ya tenían desde ayer jueves 9 de octubre información sobre su detención, por lo que se dice que estuvieron juntos rezando y llorando.

Los hechos donde participó Lex Ashton

Hay que recordar que un juez de control giró orden de aprehensión contra Lex Ashton por los delitos de homicidio e intento de homicidio, por los hechos ocurridos el 22 de septiembre, donde el alumno del CCH atacó con un arma blanca a otro de sus compañeros llamado Jesús Israel 'N', de 16 años, quien perdió la vida en el lugar. En estos hechos, un trabajador del plantel también resultó herido.

El día de los hechos, Lex Ashton intentó darse a la fuga; sin embargo, se lanzó dentro de las instalaciones y sufrió lesiones, por lo cual terminó siendo hospitalizado. Durante las últimas semanas, la UNAM se ha visto bastante cuestionada por la seguridad al interior de los planteles, ya que estudiantes y padres han expresado su preocupación; ante esto se han tomado medidas especiales de parte de la universidad.

uD83DuDD34 Así detuvieron tras dar de alta a Lex Ashton ‘N’, presunto asesino de compañero en CCH Sur



Un juez de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Lex Ashton 'N', presunto homicida de un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, misma que fue… pic.twitter.com/pP7sWCKxPw — Milenio (@Milenio) October 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui